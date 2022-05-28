Як прискорити дозрівання помідорів: поради досвідченого городника

Погодні умови, особливо затяжні дощі, не завжди сприяють природному дозріванню томатів (нагадаємо, у кінці травня саме час провести перше підживлення розсади після висадки у відкритий грунт). Але городник Василь Іванюк радить не турбуватись і ділиться лайфхаками, як добитись раннього урожаю помідорів.

«Найпростіший спосіб — знімати з куща майже дозрілі плоди, тобто з кущів потрібно 1−2 рази в тиждень зривати бурі недостиглі томати. Причому збирати їх бажано в ранкові години, щоб вони не встигли нагрітися на сонці. Їх розкладають на дозрівання в сухому провітрюваному приміщенні. На світлі помідори дозрівають в коротші терміни, а в темному приміщенні — повільніше, але більш рівномірно.

Крім того, раджу поступово обрізати все листя на низькорослих сортах помідорів. На високорослих томатах обов'язково оголити стебло до перших плодів, щоб кущ добре провітрювався. Залишити пару листочків зверху. Прищипуйте верхівку після зав'язування кистей з плодами. Це робиться для того, щоб всі поживні речовини йшли тільки на налив і дозрівання томатів.

Слід звести до мінімуму полив за місяць до збору врожаю. А якщо дозволяє клімат, то і взагалі перестати поливати помідори. Цей простий прийом робить плоди дуже смачними і цукристими, кислинка і водянистість повністю йдуть.

Важливо: на ґрунтах з глибоким заляганням ґрунтових вод і в спекотне сухе літо без поливу не обійтися. Застосовуйте гумат калію для додаткового харчування і щоб помідори швидше стали червоними. Поливати помідори гуматом можна кожні 10 днів".

Раніше «ФАКТИ» розповіли, чим полити огірки, перець та томати у холодну погоду, щоб збільшити свій урожай.

23

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter