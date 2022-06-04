Пиріг «Мрія ледарки» від Людмили Борщ: виходить не лише красиво, а й дуже смачно

Фудблогер Людмила Борщ любить радувати своїх підписників рецетами страв, для приготування яких зазвичай потрібно не дуже багато часу, а набір необхідних продуктів зазвичай є на кухні кожна господиня.

Так, на своєму сайті вона розмістила рецепт смачного домашнього пирога з маковою начинкою, який можна спекти не більше ніж за 40 хвилин.

«Якщо вам потрібна „швидка“ випічка, цей пиріг виручить вас багато разів», — рекомендує Людмила.

Для приготування пирога знадобляться:

борошно 260 г.

яйця 3 шт.

цукор 180 г.

кефір 250 мл.

вершкове масло 120 г. (розтоплене)

розпушувач 10 г.

Для начинки:

яйця 1 шт.

цукор 1 ст.

кукурудзяний крохмаль 1 ст.

кефір 2 ст.

мак 100 г.

А про те, як готувати цей пиріг, Людмила Борщ розповіла у короткому відео.

Також на вихідних можна порадувати близьких незвичайним блюдом на японський манер — солодкими ролами .

276

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter