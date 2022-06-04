Пиріг «Мрія ледарки» від Людмили Борщ: виходить не лише красиво, а й дуже смачно
Фудблогер Людмила Борщ любить радувати своїх підписників рецетами страв, для приготування яких зазвичай потрібно не дуже багато часу, а набір необхідних продуктів зазвичай є на кухні кожна господиня.
Так, на своєму сайті вона розмістила рецепт смачного домашнього пирога з маковою начинкою, який можна спекти не більше ніж за 40 хвилин.
«Якщо вам потрібна „швидка“ випічка, цей пиріг виручить вас багато разів», — рекомендує Людмила.
Для приготування пирога знадобляться:
- борошно 260 г.
- яйця 3 шт.
- цукор 180 г.
- кефір 250 мл.
- вершкове масло 120 г. (розтоплене)
- розпушувач 10 г.
Для начинки:
- яйця 1 шт.
- цукор 1 ст.
- кукурудзяний крохмаль 1 ст.
- кефір 2 ст.
- мак 100 г.
А про те, як готувати цей пиріг, Людмила Борщ розповіла у короткому відео.
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