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Пиріг «Мрія ледарки» від Людмили Борщ: виходить не лише красиво, а й дуже смачно

19:42 4 червня 2022
Маковий пиріг

Фудблогер Людмила Борщ любить радувати своїх підписників рецетами страв, для приготування яких зазвичай потрібно не дуже багато часу, а набір необхідних продуктів зазвичай є на кухні кожна господиня.

Так, на своєму сайті вона розмістила рецепт смачного домашнього пирога з маковою начинкою, який можна спекти не більше ніж за 40 хвилин.

«Якщо вам потрібна „швидка“ випічка, цей пиріг виручить вас багато разів», — рекомендує Людмила.

Для приготування пирога знадобляться:

  • борошно 260 г.
  • яйця 3 шт.
  • цукор 180 г.
  • кефір 250 мл.
  • вершкове масло 120 г. (розтоплене)
  • розпушувач 10 г.

Для начинки:

  • яйця 1 шт.
  • цукор 1 ст.
  • кукурудзяний крохмаль 1 ст.
  • кефір 2 ст.
  • мак 100 г.

А про те, як готувати цей пиріг, Людмила Борщ розповіла у короткому відео.

Також на вихідних можна порадувати близьких незвичайним блюдом на японський манер — солодкими ролами .

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