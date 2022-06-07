10 червня 2022

Якось до відомого в Іспанії цілителя прийшов не менш відомий конкістадор. Повернувшись із далекого походу шалено багатим, він шукав заспокоєння від бажань, з якими вже не міг упоратися.

- Шановний, — сказав він, — я чув, що ти даєш людям дивовижні ліки, які зціляють від будь-яких недуг. Чи не знайдеться в тебе ліки, які допоможуть мені боятися Бога!

- Ні, таких ліків у мене немає, — відверто відповів йому цілитель, — але я можу дати тобі ліки, які навчить тебе любити Бога.

- Дякую, — захоплено вигукнув конкістадор, — цього я хочу ще більше. Дай мені його!

— Ці ліки, — сказав цілитель, — називаються любов'ю до ближнього.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.