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«Порцелянові» історії
10 червня 2022
ХАЙМЕ I&nbsp;— ЗАВОЙОВНИК
ХАЙМЕ I — ЗАВОЙОВНИК Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1990
Скульптор: Сальвадор Furió
Розмір: 50×15 cm
Лімітована серія

Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»

Якось до відомого в Іспанії цілителя прийшов не менш відомий конкістадор. Повернувшись із далекого походу шалено багатим, він шукав заспокоєння від бажань, з якими вже не міг упоратися.

- Шановний, — сказав він, — я чув, що ти даєш людям дивовижні ліки, які зціляють від будь-яких недуг. Чи не знайдеться в тебе ліки, які допоможуть мені боятися Бога!

- Ні, таких ліків у мене немає, — відверто відповів йому цілитель, — але я можу дати тобі ліки, які навчить тебе любити Бога.

- Дякую, — захоплено вигукнув конкістадор, — цього я хочу ще більше. Дай мені його!

— Ці ліки, — сказав цілитель, — називаються любов'ю до ближнього.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
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