«Бійці матимуть ще більше сил, аби знищувати ворогів»: готуємо енергетичні батончики
Кулінарка Ольга Косміна готує ці смаколики для свого чоловіка та його побратимів, які нині захищають Україну від окупантів. Ці батончики, каже, можуть стати гарною альтернативою традиційним цукеркам (як, наприклад, і корисні цукерки без цукру, глютену і тваринних жирів) — і не тільки для бійців ЗСУ, а й для діток. Батончики ситні та корисні.
Інгредієнти:
- 400 г чорносливу
- 300 г курагою
- 100 г журавлини
- 200 г фініків
- 200 г насіння соняшника
- 250 г горіхів (робила і з волоським, і з арахісом)
- 200 г родзинок
- 200 г меду
- 50 мл рафінованої олії
- 2 склянки пластівців «7 злаків» швидкого приготування
Приготування:
Родзинки залити окропом на 15 хвилин, просушити. Пластівці залити мінімальною кількістю рідини. Всі сухофрукти перемелюються на м'ясорубці, горішки й насіння порубатиножем. Додати мед, олію і ретельно перемішати.
Для прискорення процесу всю масу викласти в цупкий пакет, рівномірно розкачати заввишки приблизно 2 см, розрізатипакет і перекласти на змащений олією пергамент, з якого за допомогою степлера зробитибортики. Запікати 30 хвилин при температурі 120−140°. Розрізати теплими. Кожен батончик загорнути в харчову плівку або пергамент.
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