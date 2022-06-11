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У окупантів є справи важливіші, ніж у літню спеку прибирати трупи, що розклалися, з пляжів Маріуполя, — Денис Казанський (відео 18+)

18:18 11 червня 2022
Труп на пляжі у Маріуполі

У Маріуполі, де може виникнути епідемічна та екологічна катастрофа через розкладання тіл загиблих, трупи лежать навіть на пляжі. І збирати померлих ніхто не поспішає.

Про це повідомляє журналіст Денис Казанський та публікує відео, зняте на березі Азовського моря в окупованому місті.

«На пляжі в Маріуполі досі лежать трупи загиблих людей, що розклалися. Незважаючи на літню спеку, прибирати їх не поспішають. Адже є справи важливіші — міняти українські таблички на російські. Ніхто не кричить, що зараз не час і є важливіші справи. Пам'ятники і стели вони зносять насамперед, не звертаючи уваги на трупний сморід, завали та знедолених людей. Найголовніше завдання російських окупантів — етноцид. Саме для цього вони прийшли в Україну», — пише журналіст.

Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповідав, як окупанти влаштували пекло місцевим жителям — людей змушують боротися за «гуманітарку», записавшисґ у список, а потім вистояти живу чергу під палаючим сонцем, сподіваючись, що продуктів вистачить.

Фото — скріншот

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