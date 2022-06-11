Статус заявки на виплату допомоги від міжнародних організацій тепер можна перевірити у єДопомозі: як це зробити

На платформі єДопомога з’явилась можливість перевірити статус заявки на виплату від міжнародних організацій

Як повідомляють у Міністерстві соціальної політики, для цього потрібно:

Перейти за посиланням на https://aid.edopomoga.gov.ua та натиснути кнопку «Перевірка статусу заявки».

Вказати реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) (раніше індивідуальний податковий номер — ІПН) та номер телефону.

Натиснути кнопку «Перевірити статус».

Статуси заявки можуть бути такими:

«Заявка не знайдена». Це значить, що заявка не надсилалась через платформу єДопомога.

«Ваша заявка в процесі верифікації». Це значить, що її передано до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери Міністерства соціальної політики України та наразі відбувається перевірка правильності поданих даних, ідентифікація особи та належність до вказаних соціальних статусів.

«Ваша заявка успішно верифікована». Це значить, що вказані в заявці персональні дані та соціальні статуси підтверджено.

«Ваша заявка не пройшла верифікацію». Це значить, що вказані в заявці статуси не відповідають наявній інформації Мінсоцполітики. Вам необхідно звернутися до органів соціального захисту для актуалізації статусу. Після актуалізації у вас буде можливість подати виправлену заявку знову.

«Ваша заявка містить помилки». Це значить, що заявку потрібно додатково перевірити. Після цього у вас буде можливість подати виправлену заявку знову.



«Заявка знаходиться в очікуванні на виплату від міжнародних організацій» — цей статус ще раз підтверджує, що заявка успішно пройшла верифікацію та буде передана міжнародним організаціям за умови відповідності соціальної категорії (статусу) заявника до умов виплат, які визначають міжнародні організації.

«В подальшому статуси можуть змінюватися після отримання заявки міжнародними організаціями за їхнім запитом та підтвердження готовності здійснити виплату. Звертаємо увагу, що Мінсоцполітики проводить верифікацію даних заявника, використовуючи наявні державні інформаційні реєстри та бази даних, що дозволяє отримувати якісну і перевірену інформацію про особу та її потреби», — додали у міністерстві.

Нагадаємо, що у травні змінилися правила виплат переселенцям на проживання — гроші від української держави можуть отримувати люди, які переїхали із регіонів, де ведуться бойові дії, що тимчасово оточені чи перебувають у окупації.

Фото Pixabay



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