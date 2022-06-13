Старий метод підживлення томатів, про який мало хто знає: ви здивуєтеся, як це просто та ефективно

У прихильників органічних добрив є чимало рецептів, що сприяють гарному зростанню рослин та одержанню багатого врожаю. Зокрема, при використанні трьох трав — кропиви, чистотілу та кульбаби, як вони стверджують, огірки, перці та помідори дають ранній врожай.

Інші радять для тих же цілей, а ще для запобігання хворобам та стійкості до спеки, використовувати дріжджі та цукор. Рецепт такого підживлення для помідорів дає «Моя дача. Сад і город»:

У банку налити відстояну воду (2,6−2,7 літра) та додати туди розведені теплою водою дріжджі (100 г) і цукор (0,5 склянки).

Haкрити марлей і залишити у теплому місці, періодично збовтуючи.

Суміш буде готова, коли закінчиться бродіння.

Одна склянка розчину розводиться у 10 літрах води. Підживлюють з розрахунку один літp на один куст.

Рекомендується підживлювати томати тричі на сезон.

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Фото Pixabay

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