Холодний суп з малосольними огірками — ідеально у спеку
У літню спеку відмінной йдуть різноманітні холодні супи, зокрема окрошка, секретами приготування якої раніше ділився шеф-кухар Андрій Величко.
Чимось схожий на цю справу й суп з малосольними огірками, рецепт якого публікує «Шуба». Суп подається як стартер перед основною стравою. Щоб зробити його більш ситним, можна додавати варене куряче філе або ковбасу.
Інгредієнти (на 4 порції):
- Малосольні огірки — 8 шт.;
- Редис — 200 г;
- Картопля молода — 4 шт.;
- Кефір — 250 мл;
- Йогурт без наповнювача — 250 мл;
- Розсіл — 150 мл;
- Часник — 2 зубчика;
- Сіль, чорний перець — за смаком;
- Кріп — 30 г;
- Цибуля зелена — 30 г.
Приготування:
- Картоплю помийте, очистіть і зваріть до готовності. Редиску помийте, зріжте хвостики. Натріть на середній тертці варену картоплю, малосольні огірки і редиску. Часник очистіть і пропустіть через прес.
- У каструлі змішайте кефір, йогурт і розсіл. Додайте туди терті овочі, пропущений через прес часник, посоліть, поперчіть і перемішайте. Додайте подрібнені кріп і зелену цибулю.
- Перед подачею поставте суп на одну годину в холодильник. Прикрасьте кружальцями огірка.
Є ще один відмінний літній суп — холодний борщ по-литовськи.
Фото https://shuba.life45
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