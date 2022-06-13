Холодний суп з малосольними огірками — ідеально у спеку

У літню спеку відмінной йдуть різноманітні холодні супи, зокрема окрошка, секретами приготування якої раніше ділився шеф-кухар Андрій Величко.

Чимось схожий на цю справу й суп з малосольними огірками, рецепт якого публікує «Шуба». Суп подається як стартер перед основною стравою. Щоб зробити його більш ситним, можна додавати варене куряче філе або ковбасу.

Інгредієнти (на 4 порції): Малосольні огірки — 8 шт.;

Редис — 200 г;

Картопля молода — 4 шт.;

Кефір — 250 мл;

Йогурт без наповнювача — 250 мл;

Розсіл — 150 мл;

Часник — 2 зубчика;

Сіль, чорний перець — за смаком;

Кріп — 30 г;

Цибуля зелена — 30 г.

Приготування: Картоплю помийте, очистіть і зваріть до готовності. Редиску помийте, зріжте хвостики. Натріть на середній тертці варену картоплю, малосольні огірки і редиску. Часник очистіть і пропустіть через прес.

У каструлі змішайте кефір, йогурт і розсіл. Додайте туди терті овочі, пропущений через прес часник, посоліть, поперчіть і перемішайте. Додайте подрібнені кріп і зелену цибулю.

Перед подачею поставте суп на одну годину в холодильник. Прикрасьте кружальцями огірка.

Є ще один відмінний літній суп — холодний борщ по-литовськи.

Фото https://shuba.life

45

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter