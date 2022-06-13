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Холодний суп з малосольними огірками — ідеально у спеку

10:53 13 червня 2022
Літній холодний суп

У літню спеку відмінной йдуть різноманітні холодні супи, зокрема окрошка, секретами приготування якої раніше ділився шеф-кухар Андрій Величко.

Чимось схожий на цю справу й суп з малосольними огірками, рецепт якого публікує «Шуба». Суп подається як стартер перед основною стравою. Щоб зробити його більш ситним, можна додавати варене куряче філе або ковбасу.

Інгредієнти (на 4 порції):

  • Малосольні огірки — 8 шт.;
  • Редис — 200 г;
  • Картопля молода — 4 шт.;
  • Кефір — 250 мл;
  • Йогурт без наповнювача — 250 мл;
  • Розсіл — 150 мл;
  • Часник — 2 зубчика;
  • Сіль, чорний перець — за смаком;
  • Кріп — 30 г;
  • Цибуля зелена — 30 г.

Приготування:

  • Картоплю помийте, очистіть і зваріть до готовності. Редиску помийте, зріжте хвостики. Натріть на середній тертці варену картоплю, малосольні огірки і редиску. Часник очистіть і пропустіть через прес.
  • У каструлі змішайте кефір, йогурт і розсіл. Додайте туди терті овочі, пропущений через прес часник, посоліть, поперчіть і перемішайте. Додайте подрібнені кріп і зелену цибулю.
  • Перед подачею поставте суп на одну годину в холодильник. Прикрасьте кружальцями огірка.

Є ще один відмінний літній суп — холодний борщ по-литовськи.

Фото https://shuba.life

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