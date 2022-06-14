Від цього лимонаду з полуницею всі у захваті: побалуйте себе смакотою у спеку
Цей домашній лимонад виходить смачний, ароматний, насичений, з охолоджувальним ефектом — супер у спеку. Любителі полуниці, за словами кулінарки Вікторії Ісаєнко, точно його оцінять.
Інгредієнти:
мінеральна вода — 1,5 л
м"ята свіжа — 1 пучок
лимон (сік) — ½ шт.
цукор — до смаку
полуниця — 300 г,
сироп — до смаку й за бажанням
Приготування
М"яту помити, обірвати вершечки й листочки, стебло не потрібне. Листочки покласти в ємність для лимонаду, додати цукор, сік лимона й добре потовкти дерев"яною ложкою, щоб м"ята віддала сік. Додати розрізану навпіл полуницю, ще злегка потовкти ложкою та вилити мінеральну воду (можна й просту питну, але смак буде інший). Дати настоятися та охолодитися в холодильнику.
А як приготувати вдома надзвичайно ароматний імбирний лимонад, розповіла кулінарка Вікторія Петрук.
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