Оладки з капустою: швидко, смачно та недорого

Капуста, без якої немислима українська кухня, зазвичай завжди є в холодильнику, або ж її можна купити. У будь-якому випадку корисний сніданок забезпечений. А головне — діти його теж будуть їсти із задоволенням.

Інгредієнти:

1 середня молода капустина

2 невеличкі цибулини

1 яйце

Мука (скільки візьме, не більше пів склянки)

Сіль до смаку

Приготування:

Капусту посікти дрібненько, посолити та добре рукою розім’яти. Беремо чашу блендера і кидаємо туди цибулю (можна трошки розрізати) та вибити яйце. Цибулю з яйцем збити блендером до однорідності. Далі вливаємо у капусту і добре перемішуємо, додаємо муку 2−3 ст. ложки (треба дивитися, щоб капуста трималась купи і оладки можна було викласти на сковорідку).

Наливаємо на розігріту сковорідку олію, викладаємо оладки й смажимо до готовності з двох сторін. Подавати зі сметанкою, або як вам смакує.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт смачнющого салата з капусти, який готується усього за 10 хвилин.

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