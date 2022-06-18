Дуже смачна закуска з кабачків від Людмили Борщ: красива та апетитна, з'їдається домашніми в одну мить (відео)
Популярний фудблогер Людмила Борщ продовжує «користуватися моментом» і пропонує чергову страву «сезону кабачків».
Цього разу вона трохи змінила склад інгредієнтів, але в основі майбутньої закуски, звичайно, є наші улюблені кабачки — їх тепер рекомендується взяти в кількості 1 кг.
Крім того, для приготування закуски знадобляться:
- яйця 4 шт.
- борошно 5 ст.
- сушений часник
- сіль перець
- філе куряче 400 г.
- морква по-корейськи 400 г.
- сіль, перець, спеції
- картопля.
Процес приготування кулінарного шедевру Людмила Борщ показала на відео.
«Це будуть найсмачніші кабачки, які ви приготуєте. Закуска за цим рецептом виходить дуже красивою і апетитною. Давайте жити смачно!» — пропонує блогер.
Нагадаємо, раніше Людмила Борщ запропонувала нову варіацію знайомого всім салату з молодої капусти.201
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