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Дуже смачна закуска з кабачків від Людмили Борщ: красива та апетитна, з'їдається домашніми в одну мить (відео)

18:17 18 червня 2022
Скрин відео

Популярний фудблогер Людмила Борщ продовжує «користуватися моментом» і пропонує чергову страву «сезону кабачків».

Цього разу вона трохи змінила склад інгредієнтів, але в основі майбутньої закуски, звичайно, є наші улюблені кабачки — їх тепер рекомендується взяти в кількості 1 кг.

Крім того, для приготування закуски знадобляться:

  • яйця 4 шт.
  • борошно 5 ст.
  • сушений часник
  • сіль перець
  • філе куряче 400 г.
  • морква по-корейськи 400 г.
  • сіль, перець, спеції
  • картопля.

Процес приготування кулінарного шедевру Людмила Борщ показала на відео.

«Це будуть найсмачніші кабачки, які ви приготуєте. Закуска за цим рецептом виходить дуже красивою і апетитною. Давайте жити смачно!» — пропонує блогер.

Нагадаємо, раніше Людмила Борщ запропонувала нову варіацію знайомого всім салату з молодої капусти.

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