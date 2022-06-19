«Готуйтеся до довгої війни, путін впевнений, що час на боці росії» — Борис Джонсон

У неділю, 19 червня, британська газета The Sunday Times вийшла із колонкою, яку для видання спеціально написав Борис Джонсон. Прем'єр-міністр Великобританії назвав її так: «Нам ніколи не бути в безпеці, якщо ми повернемося спиною до доблесної України».

«Уявіть на мить, що баченням слави володимира путіна судилося збутися. Припустимо, йому дадуть залишити собі всі райони України, які зараз під контролем російських військ. Що якщо ніхто палець об палець не вдарить, якщо він анексує завойовану територію та її заляканих жителів до складу великої росії? Чи принесе це мир? Чи буде світ безпечнішим? А ви будете безпечнішими? У глибині душі ми знаємо відповідь», — пише Джонсон.

Британський прем'єр упевнений, що однієї України путіну мало. «Лише минулого тижня він порівняв себе з Петром Великим і приписав Росії вічне право „повертати“ будь-яку територію, будь-коли населену „слов'янами“. Така доктрина дозволить завоювати велику частину Європи, зокрема союзників НАТО», — попереджає Джонсон.

Тому він закликає Захід не розслаблятися. Потрібно бути готовими до довгої війни «до повної перемоги України».

«Путін може цього не усвідомлювати, але його грандіозний імперський задум повного завоювання України пішов під укіс… Він, певно, вважає, що час на боці Росії. Він думає, що жорстока логіка переваги у вогневій мощі врешті-решт переможе, а вітряний Захід виявиться нездатним витримати важкий курс. І може бути й непогано, якщо путін втішає себе так», — вважає Джонсон.

Глава британського уряду називає чотири речі, які необхідні для забезпечення безпеки Європи:

- Продовжувати надавати Україні зброю, техніку, боєприпаси та навчання війскових, так щоб вона нарощувала свій бойовий потенціал швидше за агресора.

- Зберігати життєздатність української держави. Уряду Володимира Зеленського треба платити зарплати, забезпечувати роботу шкіл, розподіляти допомогу та відновлювати зруйноване. Все це вимагатиме фінансової допомоги з-за кордону протягом багатьох років.

- Розвивати наземні маршрути експорту зерна за умов блокади українських портів.

- Допомогти вивезти запаси зерна, що накопичилися, і доставити їх до країн, над якими нависла загроза голоду.

«Жоден із цих кроків не дасть негайних результатів, хоча потреба відновити експорт продовольства гостра як ніколи. Усі вони вимагають цілеспрямованих зусиль від Сполученого Королівства та наших союзників, причому триватиме це довгі місяці й роки. І всі вони є однією метою. Ми повинні посилити позицію наших українських друзів, щоб вони могли закінчити війну на тих умовах, які висунув президент Зеленський. Саме так слід визначати успіх. Український народ чітко дав зрозуміти, що він не дозволить нав'язати собі нічого меншого», — упевнений Борис Джонсон.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що британський прем'єр-міністр здійснив несподіваний візит до Києва.

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