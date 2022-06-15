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«Порцелянові» історії
20 червня 2022
ФЕЯ МЕТЕЛИКІВ
ФЕЯ МЕТЕЛИКІВ Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1999
Скульптор José Puche
Розмір: 46×33 cm
Лімітована серія 1500 виробів

Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»

Чим більше нам доводиться переживати нелегкі тяготи війни, породженої людством кремлівського пекла, тим частіше люди задаються питаннями, які зараз мучать буквально кожного з нас: коли це все закінчиться? чому ці нелюди руйнують саме нашу країну та вбивають наших мирних громадян? чого вони взагалі від нас хочуть? Однозначних відповідей ці запитання немає ні в кого. Варіантів багато, але всі вони тьмяніють перед непередбачуваною логікою (або відсутністю такої) Чахлика Невмирущого.

У зв'язку з цим знову і знову згадую стару коротку притчу про змію та метелика. Схоже, що вона про нас з вами.

Якось змія погналася за метеликом і переслідувала його три дні та три ночі. Страх надавав метелику сил. Він невпинно бив крилами і летів все далі і далі. Але й змія не втомлювалася повзти за нею. Нарешті, знесилений метелик відчув, що більше летіти вже не може. Він присів на квітку і спитав свою переслідувачку:

— До того, як ти на мене нападеш, чи можу я поставити тобі три запитання?

— Не в моїх звичках надавати такі можливості своїм жертвам. Ну, гаразд, вважатимемо це твоїми останнім бажанням. Запитуй.

— Ти харчуєшся метеликами?

— Ні…

— Я зробив тобі щось погане?

— Ні.

— Тоді чому ти хочеш мене вбити?

— Ненавиджу дивитися, як ти літаєш!

Мені в цій казці дуже подобається кінцівка. Дослухавши відповіді змії, що закипала від злісної ненависті, відпочилий метелик змахнув крилами, злетів — і кинувся вгору, вже не оглядаючись назад, на землю, де в злісному безсиллі дивилася їй услід мерзенна повзуча тварюка.

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
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