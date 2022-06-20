На початок 117-ї доби героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню ворог продовжував активно застосовувати авіацію на Донбасі, зосередивши основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Зокрема, на Сєвєродонецькому напрямку авіаційні удари парами літаків Су-25 були завдані поблизу Білої Гори та Мирної Долини, а на Авдіївському напрямку такі ж літаки бомбардували населені пункти Шевченко і Вугледар.

На Бахмутському напрямку протягом всієї минулої доби ворог здійснював обстріли із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню, а на Лиманському, Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках головним завданням ворожої артилерії було недопущення перегрупування підрозділів наших військ в цих районах.

На Сіверському напрямку противник ворог розгорнув ракетний дивізіону ЗРК С-300В4 продовжує утримувати до трьох батальйонних тактичних груп зі складу 1-ї танкової армії Західного військового округу та підрозділи повітряно-десантних військ для прикриття ділянки російсько-українського кордону у Брянській та Курській областях.

На Слов’янському напрямку ворог завдавав вогневого ураження із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.

В той же час експерти Інституту вивчення війни вважають, що артилерії рф у поєднанні з нечисленною піхотою недостатньо для просування в межах Сєвєродонецька. Крім того, успішні контратаки ЗСУ в районі Запоріжжя змушують кинути туди підкріплення. В той же час ворог зміцнює оборону на південному напрямку через недавні контратаки ЗСУ вздовж кордону Херсон-Миколаївська область.

Українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках де тривають активні бойові дії.

Нагадаємо, рф почала просувати на Заході фейк про нібито готовність путіна припинити військові дії в Україні в обмін на визнання анексії Криму і розрив зв'язків Києва з НАТО. До того ж нібито росіяни не планують виплачувати Україні жодних репарацій.

Фото Генштабу ЗСУ

146

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter