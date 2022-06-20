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Прохолода із нотками Провансу: готуємо лавандовий лимонад

13:15 20 червня 2022
лавандовий лимонад

Літня спека тільки набирає обертів, а значить — настав час найоригінальніших і найсмачніших літніх лимонадів. Рецептів безліч, але один з тих, точно не залишить байдужим нікого — напій із додаванням лаванди. За словами кулінарки Лариси Павлюк, такий лимонад тонізує, освіжає та неймовірно ароматний.

Інгредієнти:

  • 100 мл збитих ягід (смородина, ожина, лохина)
  • 20 мл лавандового сиропу
  • 100 мл нейтральної газованої води
  • 5−7 кубиків льоду

Приготування:

Ягоди перемішати із газованою водою та додати сиропу. Після того покласти у склянку із льодом.

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