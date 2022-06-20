Прохолода із нотками Провансу: готуємо лавандовий лимонад

Літня спека тільки набирає обертів, а значить — настав час найоригінальніших і найсмачніших літніх лимонадів. Рецептів безліч, але один з тих, точно не залишить байдужим нікого — напій із додаванням лаванди. За словами кулінарки Лариси Павлюк, такий лимонад тонізує, освіжає та неймовірно ароматний.

Інгредієнти:

100 мл збитих ягід (смородина, ожина, лохина)

20 мл лавандового сиропу

100 мл нейтральної газованої води

5−7 кубиків льоду

Приготування:

Ягоди перемішати із газованою водою та додати сиропу. Після того покласти у склянку із льодом.

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