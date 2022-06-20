Молочно-кавове желе: ідеально для святкового столу влітку

Використовуючи желатин, можна приготувати багато смачних та красивих страв, які прикрасять як святковий, так і щоденний стіл (зокрема желейний торт «Бите скло» від Лізи Глинської). Усім шанувальникам кави кулінарка Валентина Кошова пропонує рецепт елегантного десерту, який до того ж зовсім не затратний і простий для приготування в домашніх умовах.

Складові:

вода — 500 мл

желатин — 3 ст. л. з гіркою (швидкорозчинний)

цукор — 200 г (до свого смаку)

кава — 40 г (швидкорозчинна, але можете заварити й натуральну)

Для молочного желе:

йогурт — 500 г (сметана)

вершковий сир — 200 г

згущене молоко — 250 г

молоко — 1,5 ст.

желатин — 4 ст. л.

кава — 10 г

Приготування:

Для початку зробимо кавове желе. Для цього беремо 40 г кави й всипаємо у киплячу воду. Заздалегідь розводимо желатин у холодній воді й даємо набухнути. Набухлий желатин вводимо у каву, гарненько все перемішуємо, щоб не було грудочок від желатину, і заливаємо у форму для застигання. Коли желе застигне — ріжемо на кубики.

Далі готуємо молочну основу. Для цього беремо йогурт без наповнювача, до йогурту даємо сир і рідке згущене молоко. Гарненько все перемішуємо вінчиком. Заздалегідь приготуємо желатин — розводимо його перекип'яченим холодним молоком. Чекаємо, поки желатин набухне.

Тим часом беремо 1,5 скл. молока, доводимо до кипіння і всипаємо 10 г кави, до цієї кави вводимо набухлий желатин, гарно розмішуємо. І вже цю каву з желатином вливаємо у молочну нашу основу.

На дно силіконової форми кидаємо кілька кубиків, тоді ллємо молочну основу, потім знову чергуємо: кубики — молочне желе, кубики — молочне желе. Ставимо все у холодильник до повного застигання — і десерт готовий!

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