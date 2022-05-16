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Цей торт не потрібно випікати: просто покладіть у морозилку

20:15 16 травня 2022
торт «Сонечко»

Зараз у багатьох господинь не вистачає часу для приготування складних десертів і вони обирають рецепти з бюджетних і доступних продуктів. Кулінарка Василина Гук теж поділилась із «ФАКТАМИ» таким рецептом — торту без випічки «Сонечко», який вона досить часто готує для малечі. Спробуйте і ви, адже це досить просто та швидко.

Інгредієнти:

  • Печиво «До кави» 1 п.
  • Масло вершкове 50 г
  • Сир домашній 300 г
  • Сметана 200 мл
  • Цукор 150 г
  • Ванільний цукор 1 пакетик
  • Желе персикове 1 пакетик
  • Консервовані персики
  • Желатин 15 г
  • Вода 0,5 склянки

Приготування

Печиво подрібнити в блендері і вимішати з розтопленим маслом. Викласти у форму і сформувати корж з бортиками. Поставити у холодильник для застигання. Приготувати желе, але дати трішки менше води, як у рецепті на упаковці та залишити вистигати. Желатин залити водою кімнатної температури і залишити, щоб набух. Сир, сметану, цукор і ванільний цукор добре збити блендером до однорідної маси без грудочок. Желатин розігріти на водяній бані. Не кип’ятити! Дати охолонути і повільно вести в сирну масу.

Форму з коржем дістати з холодильника, вилити сирну масу і поставити в морозилку на 20 хвилин для «шокової» заморозки. Витягнути торт з морозилки і зверху викласти персики і знову поставити у морозилку. Безпосередньо в морозилці заливати невеликими порціями желе ложкою. Не тримати довго в морозилці, щоб не замерзло, буквально 10−15 хв. Коли все желе схопиться, переставити торт у холодильну камеру до повного застигання на кілька годин, а краще на ніч. Вміст цукру у торті можна регулювати на свій смак. Така сирна основа може бути універсальною для сезонних фруктів та різного смаку желе.

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