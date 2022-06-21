«Він стане фаворитом і у вашій родині»: приготуйте шоколадно-банановий торт
За словами кондитерки Василини Гук, цей торт вона готує часто, бо це дуже швидко і виходить надзвичайно смачно! А якщо ще й гарно задекорувати, то можна сміливо подавати до святкового столу!
Інгредієнти
Печиво «До кави» — 1 пачка
Масло вершкове — 50 г
Сметана — 400 мл
Цукор — 4 ст. л.
Какао — 3 ст. л. з гіркою
Желатин — 1 пакетик (15 г)
Вода — 5 ст. л.
Банани 2−3 шт.
Приготування
Печиво подрібнити в блендері. Масло розтопити. Змішати печиво й масло. Викласти у форму та сформувати корж з бортиками. Поставити для застигання в холодильник.
Желатин залити 5 ст. л. води кімнатної температури та залишити, щоб набух. До сметани додати 2 ст. л. цукру, вимішати добре.
Тим часом зварити шоколад: какао + 2 ст. л. цукру + молоко з’єднати в посудині, поставити на середній вогонь. Варити, весь час помішуючи, до загустіння маси. Залишити, щоб вистигла до кімн. температури. Желатин, який набух, розігріти на водяній бані. І нехай трішки охолоне. З’єднати сметану й шоколад. Ретельно вимішати, щоб дві маси об’єдналися. Тоді тоненькою цівкою влити желатин і швидко розмішати до однорідності.
У форму з коржем викласти по колу банани, порізані вздовж, щоб торт гарно виглядав у розрізі, і залити зверху масою. Поставити торт у холодильник мінімум на 5 годин до повного застигання, а краще на ніч.
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