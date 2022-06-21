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«Він стане фаворитом і у вашій родині»: приготуйте шоколадно-банановий торт

14:20 21 червня 2022
торт

За словами кондитерки Василини Гук, цей торт вона готує часто, бо це дуже швидко і виходить надзвичайно смачно! А якщо ще й гарно задекорувати, то можна сміливо подавати до святкового столу!

Інгредієнти

Печиво «До кави» — 1 пачка

Масло вершкове — 50 г

Сметана — 400 мл

Цукор — 4 ст. л.

Какао — 3 ст. л. з гіркою

Желатин — 1 пакетик (15 г)

Вода — 5 ст. л.

Банани 2−3 шт.

Приготування

Печиво подрібнити в блендері. Масло розтопити. Змішати печиво й масло. Викласти у форму та сформувати корж з бортиками. Поставити для застигання в холодильник.

Желатин залити 5 ст. л. води кімнатної температури та залишити, щоб набух. До сметани додати 2 ст. л. цукру, вимішати добре.

Тим часом зварити шоколад: какао + 2 ст. л. цукру + молоко з’єднати в посудині, поставити на середній вогонь. Варити, весь час помішуючи, до загустіння маси. Залишити, щоб вистигла до кімн. температури. Желатин, який набух, розігріти на водяній бані. І нехай трішки охолоне. З’єднати сметану й шоколад. Ретельно вимішати, щоб дві маси об’єдналися. Тоді тоненькою цівкою влити желатин і швидко розмішати до однорідності.

У форму з коржем викласти по колу банани, порізані вздовж, щоб торт гарно виглядав у розрізі, і залити зверху масою. Поставити торт у холодильник мінімум на 5 годин до повного застигання, а краще на ніч.

А як приготувати незвичайний шпинатний торт з полуницею, розповіла кулінарка Юлія Симончук.

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