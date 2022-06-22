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Рогалики з дріжджового тіста на кефірі: доступно та надзвичайно смачно

15:51 22 червня 2022
рогалики

Тісто вийде пухким та ароматним, а випічка ідеально смакуватиме до кави, чаю та горнятка свіжого молока. За словами кулінарки Ольги Думи, рогалики точно не залишать нікого байдужим, особливо малечу.

Для тіста потрібні такі інгредієнти:

250 мл кефіру

12 г сухих дріжджів

2 яйця + 1 для змащування

60 г цукру

дрібка солі

пакетик ванільного цукру

борошно — 600 г

75 г вершкового масла або маргарину

Начинка — згущене молоко та яблучне повидло.

Опара

У миску влити теплий кефір, додати дріжджі, 2 ст. л. цукру і 3 ст. л. борошна. Добре все розмішати і поставити у теплому місці на 30 хв. Як підійде опара, додати яйця, збиті з рештою цукру, сіль, розтоплене масло, частинами додавати борошно. Тісто має бути м'яке та еластичне. Миску з тістом накрийте харчовою плівкою і нехай ще раз підходить, приблизно 1 год.

Форму застелити пергаментом і змастити олією. Тісто розділити на 4 частини. З кожної вийде по 8 рогаликів. Сформувати їх, залишити на 20 хвилин у теплі, щоб підійшли ще раз. Змастити яйцем, можна посипати маком або кунжутом.

Випікати 20−25 хв. при температурі 180°.

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