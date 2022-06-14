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Найсмачніші шоколадні мафіни: діти будуть у захваті та проситимуть готувати щодня

20:20 14 червня 2022
мафіни

Зовні вони нагадують звичайні кекси маленького розміру, але на смак дуже від них відрізняються, оскільки виготовляються з іншого тіста. За словами кондитерки Юлії Сімончук, випічка виходить ніжна, пухка й ароматна.

Інгредієнти

борошно — 170 г

молоко — 200 мл

олія — 50 мл

цукор — 150 г

какао — 30 г

сіль — ½ ч. ложки

яйце — 1 шт.

розпушувач — 1 ч. ложка

шоколад — 100 г

Приготування

Збити яйце з цукром і сіллю до піни, додати олію, молоко та ще раз збити. До борошна додати розпушувач, какао через сито додати в рідку масу. Змішати до однорідності.

У форму викладаємо приблизно столову ложку тіста, тоді додаємо шоколад і зверху доливаємо залишками тіста.

Відправляємо в духовку приблизно на 30 хвилин при температурі 180 градусів. Даємо охолонути та смакуємо з холодним молоком.

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