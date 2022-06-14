Найсмачніші шоколадні мафіни: діти будуть у захваті та проситимуть готувати щодня
Зовні вони нагадують звичайні кекси маленького розміру, але на смак дуже від них відрізняються, оскільки виготовляються з іншого тіста. За словами кондитерки Юлії Сімончук, випічка виходить ніжна, пухка й ароматна.
Інгредієнти
борошно — 170 г
молоко — 200 мл
олія — 50 мл
цукор — 150 г
какао — 30 г
сіль — ½ ч. ложки
яйце — 1 шт.
розпушувач — 1 ч. ложка
шоколад — 100 г
Приготування
Збити яйце з цукром і сіллю до піни, додати олію, молоко та ще раз збити. До борошна додати розпушувач, какао через сито додати в рідку масу. Змішати до однорідності.
У форму викладаємо приблизно столову ложку тіста, тоді додаємо шоколад і зверху доливаємо залишками тіста.
Відправляємо в духовку приблизно на 30 хвилин при температурі 180 градусів. Даємо охолонути та смакуємо з холодним молоком.
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