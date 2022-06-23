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Спорт

В Іспанії футболіст врятував життя дівчині-фотографу: відео не для людей зі слабкими нервами

11:36 23 червня 2022
ФК Жирона

Завоювання «Жироною» путівки до елітного дивізіону чемпіонату Іспанії з футболу, який виграв «Реал» з українцем Андрієм Луніним у складі, ледь не завершилося трагедією, повідомляє Marca.

Під час святкування вся команда та персонал клубу роз'їжджали двоповерховим автобусом вулицями міста. У розпал веселощів Нурі Маргуї, яка працює в клубі фотографом, не помітила, що автобус наближається до величезних дерев. Дівчина не нахилилася, і гілка збила її з ніг. Нурі вже падала на асфальт з висоти, але 19-річний захисник Арнау Мартінес схопив її за ногу і затяг назад разом з одноклубником. При цьому Маргуї не випустила з рук фотоапарат, а один із її рятівників утримав келих пива.

До речі, Мартінес, яким цікавиться «Барселона», був героєм «Жирони» і на футбольному полі, відзначившись голом у вирішальному матчі плей-оф проти «Тенерифе» (3:1).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Португалії арбітр врятував життя футболісту.

Фото ФК «Жирона»

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