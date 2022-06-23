«Допомагають фізичні навантаження»: лікарка розповіла, як боротись з тривогою

Тривога — це природна емоція, і немає людини, яка ніколи б її не відчувала. Втім буває, що вона довго не відпускає. Гештальт-психотерапевтка Ірина Бойко розповіла про цю емоцію та про те, як її подолати.

«Тривога — це часто безпідставна та суб'єктивна емоція, стан. Це страх незрозуміло чого, і причина виникнення тривоги зазвичай також не зрозуміла, — говорить лікарка. — Однією з видів тривог є адаптивна. Наприклад, коли попереду важливий іспит або хтось із близьких потрапив до лікарні… Це нормальна тривога, яка виникає при наближенні загрозливої ситуації і минає після її завершення.

Невротична тривога — це вже реакція на загрозу, сприйняття небезпеки якої значно перебільшене. Причиною є внутрішні психологічні процеси та конфлікти (сформовані в минулому), які не дають можливості людині впоратися з небезпекою. Сюди відносяться всі можливі фобії, обсесивно-компульсивні розлади, такі як часте миття рук, одержимість своїм виглядом, нав'язлива перевірка власних дій. Людина може по кілька разів перевіряти, чи вимкнула чайник, чи закрила вхідні двері. Екзистенціальна тривога з'являється, коли людина усвідомлює, що життя містить факти, які важко пережити: самотність, смерть, несправедливість, безпорадність. Найчастіше вона переживається як страх смерті та втрати сенсу життя".

За словами фахівчині, слід провести певні вправи, які допоможуть впоратись з тривогою.

«Усвідомити — я зараз тривожусь. Добре. Що саме мене лякає, викликає напругу, дезорієнтує? Тобто виділити причину тривоги: об'єкт, людину, ситуацію. Оцінити, наскільки тривога об'єктивна? Реально є привід тривожитись чи це все тільки в моїх фантазіях? Прикинути варіанти дій. Якщо тривога пов'язана, наприклад, зі страхом, що вас звільнять з роботи, то можна спробувати оцінити наслідки та можливі способи дії. „Гаразд, якщо мене звільнять, мій фінансовий стан дозволяє мені прожити без роботи ще 2 місяці. Це час, щоб знайти нову роботу. В якому напрямку буде моя нова робота? Що я вмію? Які мої навички? За що мені можуть заплатити?“ Коли ми визначаємо, чого саме боїмося, та уявляємо різні способи дій, то рівень тривоги значно знижується. І звичайно ж, варто упорядкувати свій режим, висипатися, частіше бути на повітрі. Результати багатьох досліджень показують, що впоратися з тривожним станом допомагають фізичні навантаження: під час занять відбувається викид адреналіну й тривожні стани з'являються значно рідше».

Раніше ведуча та психолог реаліті «Екси» Наталія Єжова розповіла, що робити, якщо людина під час війни втратила сенс життя та віру в майбутнє.

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