Нейрофізіологи та психологи стверджують, що під час війни лайливі слова є нормою і навіть допомагають нам втримати здоровий глузд. Так само, як і лайливі слова, ми почали вживати набагато більше «сміттєвої» їжи. Особливо солодкого, бо багатьом з нас легше перенести стрес, коли є пожувати щось смачненьке. Так от, якщо вам це врятує життя і дасть можливість адекватно жити далі, з’їжте солодке, пояснює лікарка-дієтологиня Євгенія Розум.

«Коли вже зовсім накрило, їжте те, що рятує. Коли ви в епіцентрі подій, ховаєтесь у сховищах, тут без питань, завдання — вижити, тому вживаємо те, що є. Але коли ви маєте змогу обирати для себе продукти, готувати їжу, піклуватись про свою родину, дітей, близьких чи про наших захисників, то не забуваємо харчуватись повноцінно. Бережіть свою армію, що мешкає у вашому кишківнику, бо це надійний щит та захист нашого організму. Отже цільні крупи, овочі, якщо є змога їсти рибу, птицю, яйця чи хоча б рибні консерви замість ковбаси, сосисок, робіть це. Якщо м'яса, риби немає, а є квасоля, горох, сочевиця, то поєднуйте з іншими крупами та їжте. Це чудове поєднання, щоб отримати максимум незамінних амінокислот і не втрачати м'язеву масу (бо на стресі і дефіцитному харчуванні вона просто тане).

Наш улюблений борщ — безцінне надбання нації — варіть та їжте на здоров"я. Тут варіації на будь-який смак та можливості — з м'ясом та без нього, з квасолею та картоплею чи без них, з сушеними грибами, можна навіть з рибною консервою. Веселка з овочів — буряк, морква, цибуля, часник, пастернак, топінамбур, капуста".

За словами дієтологині, якщо хвилюєтесь так, що аж не можете їсти, спробуйте рідку їжу — суп-пюре.

«З борщу, до речі, також можна зробити в блендері пюре, але їжте, хоч потрошку годуйте себе. Пийте достатньо чистої води, можна теплі чи гарячі чаї з м'ятою, чебрецем, мелісою», — говорить лікарка.

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