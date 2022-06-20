«Страшно без будь-якої причини»: лікарка назвала 7 ознак, коли слід йти до психолога
Через війну чимало людей не можуть впоратися зі стресом та емоціями. Гештальт-психотерапевт Ірина Бойко назвала 7 ознак того, що потрібно звернутися до психолога.
- Ви помічаєте сценарії, дії, які повторюються. Обираєте подібних партнерів, часто змінюєте роботу, помічаєте в собі манеру поведінки ваших батьків, яка вам не подобається і тд. Скоріш за все, ви несвідомо перейняли чужий сценарій життя і не бачите інших можливих.
- Ви з головою поринули в роботу. Робота зайняла в вашому житті основне місце, ви думаєте про неї постійно, легко погоджуєтеся на додаткове навантаження, для вас не проблема прийти в офіс в суботу. Важливо розібратися, чому ви прагнете втекти від дійсності.
- У вас змінилася харчова поведінка. Ви стали їсти більше, ніж зазвичай, важко зупинитися, порції їжі стають все об'ємніші, ви безконтрольно поглинаєте солодощі і фастфуд. Або, навпаки, у вас повна байдужість до їжі. Це може говорити про стрес або приховану тривогу.
- Часто безпричинно відчуваєте страх. Дуже нервово реагуєте на будь-які ситуації, які вибиваються зі звичного розпорядку. Причому неважливо, вони негативного чи позитивного характеру. Вам буває страшно без будь-якої причини. Іноді це відчуття настільки сильне, що перетворюється в напад паніки.
- Вам «просто хреново». Вас все дратує, часті приступи злості. Вас то раптово накриває почуття самотності й хочеться плакати, то, навпаки, з'являються апатія і сонливість. Близькі люди дратують, друзі діють на нерви — при тому, що насправді не дають для такого ставлення ніяких приводів.
- Ви постійно відчуваєте вину. Ви постійно хочете комусь догодити, боїтеся когось образити, розчарувати, вас легко переконати у власній неправоті. Ви постійно відчуваєте, що щось робите не так. Це не норма.
- У вас є тема, яку ви ні з ким не можете обговорити. Та ж залежність, булімія, пережиті в дитинстві домагання, або будь-яка інша тема, про яку «соромно» говорити. Ви завжди замовчуєте ці обставини свого життя.
Раніше «ФАКТИ» розповідали, як впоратися зі стресом, викликаним тривожністю, невизначеністю, страхом за себе та близьких.
Читайте також: У жодному разі не кажіть: «Не бійся»: психологиня порадила, як підтримати не впевнених у собі дітей
Фото: pixabay.com103
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter