«Страшно без будь-якої причини»: лікарка назвала 7 ознак, коли слід йти до психолога

Через війну чимало людей не можуть впоратися зі стресом та емоціями. Гештальт-психотерапевт Ірина Бойко назвала 7 ознак того, що потрібно звернутися до психолога.

Ви помічаєте сценарії, дії, які повторюються. Обираєте подібних партнерів, часто змінюєте роботу, помічаєте в собі манеру поведінки ваших батьків, яка вам не подобається і тд. Скоріш за все, ви несвідомо перейняли чужий сценарій життя і не бачите інших можливих. Ви з головою поринули в роботу. Робота зайняла в вашому житті основне місце, ви думаєте про неї постійно, легко погоджуєтеся на додаткове навантаження, для вас не проблема прийти в офіс в суботу. Важливо розібратися, чому ви прагнете втекти від дійсності. У вас змінилася харчова поведінка. Ви стали їсти більше, ніж зазвичай, важко зупинитися, порції їжі стають все об'ємніші, ви безконтрольно поглинаєте солодощі і фастфуд. Або, навпаки, у вас повна байдужість до їжі. Це може говорити про стрес або приховану тривогу. Часто безпричинно відчуваєте страх. Дуже нервово реагуєте на будь-які ситуації, які вибиваються зі звичного розпорядку. Причому неважливо, вони негативного чи позитивного характеру. Вам буває страшно без будь-якої причини. Іноді це відчуття настільки сильне, що перетворюється в напад паніки. Вам «просто хреново». Вас все дратує, часті приступи злості. Вас то раптово накриває почуття самотності й хочеться плакати, то, навпаки, з'являються апатія і сонливість. Близькі люди дратують, друзі діють на нерви — при тому, що насправді не дають для такого ставлення ніяких приводів. Ви постійно відчуваєте вину. Ви постійно хочете комусь догодити, боїтеся когось образити, розчарувати, вас легко переконати у власній неправоті. Ви постійно відчуваєте, що щось робите не так. Це не норма. У вас є тема, яку ви ні з ким не можете обговорити. Та ж залежність, булімія, пережиті в дитинстві домагання, або будь-яка інша тема, про яку «соромно» говорити. Ви завжди замовчуєте ці обставини свого життя.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як впоратися зі стресом, викликаним тривожністю, невизначеністю, страхом за себе та близьких.

Фото: pixabay.com

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