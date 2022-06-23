34.66 / 35.45 36.30 / 37.42
Київ: +19
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Полуничний сорбет без цукру: для тих, кому хочеться чогось холодненького та смачного

15:47 23 червня 2022
полуничний сорбет

Це натуральне фруктове морозиво, яке готується без додавання молока. Смачні ласощі для дітей та дорослих. За словами кулінарки Лариси Павлюк, сорбет можна приготувати і з інших ягід, але з полуниці виходить ароматніше і смачніше.

Інгредієнти:

полуниця — 250 г

сік лимону — 1 ч. ложка

вода -10 мл

мед — 1 ст. ложка

Приготування

Змішати всі інгредієнти і збити у блендері до пюре. Налити суміш у посудину й покласти у морозилку на 3 години.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати полуничне масло, яке зробить будь-яку випічку неймовірно смачною.

Читайте також: «Ви будете в захваті від смаку та аромату»: готуємо шпинатний торт із полуницею

117

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Капустяні грядки

Капніть пару крапель цього засобу, і на капусті зовсім не буде шкідників: ні попелиці, ні совок, ні довгоносиків (відео)

Морква попре як на дріжджах: обов'язкове і важливе підживлення рослин влітку (відео)

Морква попре як на дріжджах: обов’язкове і важливе підживлення рослин влітку (відео)

«Диво-пиріг» від Людмили Борщ: гості відмовилися від усіх частування, коли його спробували

«Диво-пиріг» від Людмили Борщ: гості відмовилися від усіх смаколиків, коли спробували його

Арестович

«Жінка — не людина»: Арештович влип у новий секс-скандал

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.