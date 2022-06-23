Полуничний сорбет без цукру: для тих, кому хочеться чогось холодненького та смачного

Це натуральне фруктове морозиво, яке готується без додавання молока. Смачні ласощі для дітей та дорослих. За словами кулінарки Лариси Павлюк, сорбет можна приготувати і з інших ягід, але з полуниці виходить ароматніше і смачніше.

Інгредієнти:

полуниця — 250 г

сік лимону — 1 ч. ложка

вода -10 мл

мед — 1 ст. ложка

Приготування

Змішати всі інгредієнти і збити у блендері до пюре. Налити суміш у посудину й покласти у морозилку на 3 години.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати полуничне масло, яке зробить будь-яку випічку неймовірно смачною.

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