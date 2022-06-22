Топ-5 незвичайних смаколиків з полуниці: рецепти відомої кулінарки

Полуницю люблять і дорослі, і діти. Вона смачна як соло, так і в різних десертах. Її можна їсти з морозивом, вершками та цукром, зварити варення або компот. Але є чимало смаколиків, які не настільки поширені, проте варті того, щоб спробувати їх приготувати. Секретами їх створення із «ФАКТАМИ» поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

«З полуницею асоціюється смак дитинства»

— Я люблю всі фрукти та ягоди, але до полуниці маю особливе ставлення, — каже Елла Іванова. — З нею у мене асоціюється смак дитинства, та й не лише у мене. На літо я приїжджала до бабусі до Бахмача на Чернігівщину і там ласувала в задоволення. А сьогодні люблю експериментувати з полуницею та готувати різні смаколики. Наприклад, нещодавно приготувала мариновану полуницю. Її можна їсти просто так, а можна доповнити нею млинці чи морозиво. Від такого десерту, повірте, ніхто не відмовиться. Це знаю з особистого досвіду.

Елла Іванова: "Мені подобається готувати незвичайні страви"

— Поділіться рецептом?

— Із задоволенням!

Маринована полуниця 200 г полуниці 1 столова ложка меду чи цукру 2 гвоздики 100 г вина або апельсинового соку М'ята Усі з'єднуємо. Добре перемішуємо. Накриваємо плівкою та відправляємо на годину в холодильник. Потім розкладіть по креманках. І смачного!

— Чи можна за таким принципом замаринувати суницю?

— Підійде практично будь-яка ягода. А ще раджу приготувати пряну полуницю. Вона гарна у тандемі з сиром. Дуже смачно із сиром. Знадобляться маленька баночка, трохи полуниці, дрібка солі, пів чайної ложки винного оцту, 1−2 чайні ложки цукру, гвоздика, цедра та сік лимона. Все змішуємо у баночці. Пробуємо. Доводимо до смаку. І на пару годин поміщаємо у холодильник.

Сир із пряною полуницею – вишуканий десерт

— Для чого використовуєте полуничний оцет?

— Їм добре доповнювати салати, як, зрештою, і винним оцтом. Приготувати полуничний оцет легко. Полуницю промиваємо. Видаляємо хвостики та кладемо в баночку. Винний оцет прогріваємо та заливаємо полуницю. Через тиждень отримуємо чудовий оцет. Оскільки полуниця цього сезону недешева, для полуничного оцту цілком підійде дрібна, яка коштує не так дорого.

Полуничний оцет можна використовувати для заправки салатів

«Полуничний суп — справжня смакота»

— Який же салат із полуничним соусом ваш улюблений?

— З полуницею, томатами, йогуртом та м'ятою.

Цей салат дуже смачний, яскравий, ароматний, соковитий. Ваші гості, якщо скуштують, запам'ятають цей смак на все життя. Адже незвичайне завжди дарує нові емоції. А рецепт такий.

Салат з помідорами, полуницею та йогуртом Складові 1 червоний помідор 1 жовтий помідор 200 г полуниці 100 г йогурту Для заправки М'ята Оливкова олія Полуничний оцет Сіль Мед Чорний перець Приготуємо заправку. З'єднуємо оливкову олію, полуничний оцет, сіль, мед, чорний перець. Перемішуємо. Додаємо подрібнену свіжу м'яту. Полуницю нарізаємо та з'єднуємо із заправкою. Помідори нарізаємо на півкільця. Мариновану полуницю доповнюємо йогуртом. На 15 хвилин поставимо у холодильник. Смак вас просто вразить. Він надзвичайний.

— В останні роки в Європі стали популярні ягідні та фруктові супи. Якось у Ризі я скуштувала дуже смачний сливовий суп. А як приготувати полуничний?

— Полуничний суп — справжня смакота. Щоб приготувати його, полуницю промиваємо, видаляємо хвостики. У чашу блендера завантажуємо полуницю, сік та цедру лимона, м'яту. Усі подрібнюємо. Подавати охолодженим, доповнити морозивом. І смачного!

Ягідний суп сподобається і дорослим, і дітям

Про те, які не дуже відомі, але смачні та корисні страви можна приготувати із фруктів та овочів, в інтерв'ю «ФАКТАМ» розповіла кондитерка, практик та дослідниця старовинної кухні Ніна Токарєва.

Фото з альбому Елли Іванової

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