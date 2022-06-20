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Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2011
Скульптор: Ernest Massuet
Розмір: 28×40 cm
Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»
В одному місті біля вікна своєї квартири на останньому поверсі стояв молодик. Несподівано перед ним з'явився Янгол, який, торкнувши його своїм крилом, встиг вимовити:
— Я знаю, що в тебе Є МОЖЛИВІСТЬ стати багатою, шанованою в цьому місті людиною. І твоєю дружиною МОЖЕ СТАТИ дуже гарна та неймовірно добра жінка.
Натхненний такою дивовижною обіцянкою, чоловік ПОЧАВ ЧЕКАТИ, коли ж нарешті збудуться слова Янгола.
І ось минуло 40 років. Стоячи все біля того ж вікна, помітно постарілий самотній чоловік побачив Янгола, що плавно ширяв перед ним. Того самого Янгола. Чоловік із докором запитав його:
— Як же так? Все, що ти тоді мені обіцяв, так і не збулося! Невже ти просто мене обдурив?
І відповів Янгол йому:
— Якщо ти пригадуєш, я сказав, що в тебе БУДЕ МОЖЛИВІСТЬ досягти всього. Пам'ятаєш свого шкільного друга, який пропонував тобі розпочати спільний бізнес, який би дозволив заробити великі гроші? Ти тоді відмовився, залишившись чекати дива, а твій друг нелегкою працею і завзятістю таки зумів добитися свого і тепер цього великого і успішного бізнесмена знає буквально кожен. А чи пам'ятаєш пожежу в сусідньому будинку, під час якого ти міг, але не став рятувати людей, побоявшись отримати опіки? Твоя участь у порятунку людей могла зробити тебе шановною і шанованою в цьому місті людиною. А ту чарівну білявку у міському парку пам'ятаєш? Багато разів зустрічаючи її там і помічаючи її інтерес до тебе, ти не наважувався до неї підійти. Але вона могла стати твоєю дружиною… Ти не скористався практично жодною з можливостей, які тобі пропонувала доля. Ти продовжував ЧЕКАТИ ДИВА. А дива ПРОСТО ТАК не трапляються. Жаль, що ти цього так і не зрозумів…
Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
Капніть пару крапель цього засобу, і на капусті зовсім не буде шкідників: ні попелиці, ні совок, ні довгоносиків (відео)
Вітер: 1 м/с Пн-Сх
Тиск: 749 мм