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Книга рецептів

Просто смакота: рецепт сирників із сирним смаком у духовці без борошна від Наталії Калніної (відео)

10:59 26 червня 2022
Сирники

Фудблогер Наталія Калніна — не лише знавець різноманітних страв та способів їх приготування, а ще й письменник — вона випустила книгу оригінальних рецептів під назвою «Смакота».

Свої страви Наталія «винаходить» у реальному житті, готуючи їжу для домочадців, а також «експериментуючи» із рецептами для читачів свого Youtube-каналу.

Учора, в суботу, блогер розмістила на ньому рецепт найсмачніших сирників у духовці зі 100% сирним смаком (як на сковороді), які не осідають.

«Чому найсмачніші? А тому, що вони саме з сирним смаком виходять і готуються без борошна. Притому готуються швидко — просто все перемішую ложкою — і в духовку», — розповідає Наталія Калніна.

Для приготування сирників знадобляться:
Сир -400 г
Яйце -1 шт
Сіль -1/3 ч.
Крупа манна -3 ст.
Цукор -1−2 ст.
Сметана -1 ст.
Ванілін «Haas» -1 пачка
Розпушувач «Haas» -1 ч.л.
Родзинки -2 ст.л.
Цедра апельсина — за смаком.

А процес підготовки Наталя показала на відео.

Як писали «ФАКТИ», раніше відомий кулінарний сайт поділився рецептом лінивих пиріжків швидкого приготування. Тут не потрібно замішувати тісто, для цього використовуємо звичайний тонкий лаваш.

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