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Скумбрія «Не відкусіть собі пальці»: готується за раз по 2 листи, і все одно не вистачає

17:28 25 травня 2022
Скумбрія «Не відкусіть собі пальці»: готується за раз по 2 листи, і все одно не вистачає

Незважаючи на проблеми з постачанням солі, що почалися через війну, деякі господині вперто продовжують балувати домочадців, намагаючись урізноманітнити їх меню.

При цьому замість м'яса вони успішно застосовують рибу, а замість солі — сік лимона, соєвий соус, морську капусту, сушені овочі тощо.

Саме для таких «аматорок експериментів» можна порадити приготувати страву зі скумбрії, яку його автор, фудблогер Наталія Калніна, назвала «Пальчики оближеш».

«Виходить соковита і дуже смачна рибка — просто пальчики оближеш! Якщо хочете влаштувати рибний день, то скумбрія за цим рецептом якнайкраще підходить для цих цілей», — впевнена вона.

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Як готувати блюдо, Наталя показала на відео.

Для приготування страви вам знадобляться:

  • скумбрія — 4шт
  • цибулина — 1−2 шт.

Для соусу:

  • лимонний сік — 3 столові ложки
  • гірчиця «Haas» гостра — 3 чайні ложки
  • соєвий соус — 3 столові ложки
  • сіль — 1/3 чайної ложки
  • чорний перець — за смаком
  • майонез/сметана — 3 столові ложки.

Нагадаємо, раніше фудблогери розповіли, як за ніч приготувати мариновану скумбрію з аджикою.

Фото скрін відео YouTube

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