Нереально смачні дієтичні котлети без яєць та хліба: навіть діти їх полюблять

Такі котлети можна подати на сніданок, на обід або вечерю як гарнір до більш ситної страви, але вони можуть бути самостійною стравою, закускою. Ще один плюс цих котлет — їх можна готувати про запас. Вони, за словами кулінарки Ніни Зубко, добре зберігаються в морозильній камері, а при розігріванні зберігають смак і корисні властивості.

Інгредієнти:

1 кг фаршу з філе курки

2 ст. л вівсяних пластівців злегка подрібнених

100 г цибулі

100 г моркви

350 г броколі

150 г кабачка

Сіль, імбирний порошок (можна подрібнений імбир) часник (або порошок часниковий).

Приготування:

Закип"ятити воду і кинути броколі на 1 хв, злити кип"яток і залити холодною водою. Повністю охолоджену капусту дрібно нарізати ножем. Кабачок і моркву натерти на терці (на грубій або для корейської моркви).Цибулю дрібно посікти. Всі інгредієнти змішати, посолити, додати спеції. Можна трохи відбити масу, як на звичайні котлети. Сформувати котлети і можна смажити на антипригарній сковорідці, або в духовці, або на пару. Запікати при t 200 25−30 хв.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт котлет з картоплею у духовці — дуже ніжних і надзвичайно смачних.

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