Ракетний обстріл Києва: лікарі розповіли про стан 7-річної дівчинки, яка постраждала від дій рашистів
Внаслідок обстрілу путінськими орками Києва вранці 26 червня загинув чоловік, одна жінка опинилась під завалами, а 7-річна дитина отримала травми.
Дитину дістали з-під завалів, внаслідок ракетного обстрілу вона отримала травми середньої тяжкості, розповіли в національній дитячій лікарні «Охматдит».
«Дівчинка прибула до лікарні у свідомості. Фахівці Охматдиту встановили у дитини численні рани, забиті місця і садна», — повідомили в «Охматдиті».
У лікарні дитині надали медичну допомогу і зараз її здоров'ю нічого не загрожує.
На звістку про травму дівчинки відреагував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який закликав країни G7 ввести ще більше санкцій проти росії через ранкові обстріли Києва.
«Ця маленька семирічна дівчинка мирно спала у себе вдома, поки російська крилата ракета не потрапила в її будинок. Багато інших дітей і батьки по всій Україні знаходяться під російськими обстрілами» , — написав він.
Водночас кількість постраждалих внаслідок влучення ракети в один із житлових будинків Києва продовжує зростати. Про це написав у своєму Telegram-каналі київський міський голова Віталій Кличко.
«Наразі виявили тіло одного загиблого. Пошкодження отримали 6 мешканців будинку. Чотирьох з них, зокрема семирічну дівчинку, госпіталізували. Двоє — з легкими травмами — лікуватимуться амбулаторно», — пише мер.
Нагадаємо, всього по столиці вранці 26 червня було випущено 14 ракет, одну з них удалося збити. Також у неділю армія рф завдала ударів по території Дніпропетровської і Черкаської областей.327
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