Ракетний обстріл Києва: лікарі розповіли про стан 7-річної дівчинки, яка постраждала від дій рашистів

Внаслідок обстрілу путінськими орками Києва вранці 26 червня загинув чоловік, одна жінка опинилась під завалами, а 7-річна дитина отримала травми.

Дитину дістали з-під завалів, внаслідок ракетного обстрілу вона отримала травми середньої тяжкості, розповіли в національній дитячій лікарні «Охматдит».

«Дівчинка прибула до лікарні у свідомості. Фахівці Охматдиту встановили у дитини численні рани, забиті місця і садна», — повідомили в «Охматдиті».

У лікарні дитині надали медичну допомогу і зараз її здоров'ю нічого не загрожує.

Дитині надали допомогу в "Охматдиті"

На звістку про травму дівчинки відреагував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який закликав країни G7 ввести ще більше санкцій проти росії через ранкові обстріли Києва.

«Ця маленька семирічна дівчинка мирно спала у себе вдома, поки російська крилата ракета не потрапила в її будинок. Багато інших дітей і батьки по всій Україні знаходяться під російськими обстрілами» , — написав він.

Водночас кількість постраждалих внаслідок влучення ракети в один із житлових будинків Києва продовжує зростати. Про це написав у своєму Telegram-каналі київський міський голова Віталій Кличко.

«Наразі виявили тіло одного загиблого. Пошкодження отримали 6 мешканців будинку. Чотирьох з них, зокрема семирічну дівчинку, госпіталізували. Двоє — з легкими травмами — лікуватимуться амбулаторно», — пише мер.

Нагадаємо, всього по столиці вранці 26 червня було випущено 14 ракет, одну з них удалося збити. Також у неділю армія рф завдала ударів по території Дніпропетровської і Черкаської областей.

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