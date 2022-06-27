Керівництво республіки білорусь продовжує надавати військову підтримку російській федерації, літаки якої завдають ракетні удари по українським містам з території рб. Зокрема, до Білгородської області відправлено чергову партію боєприпасів обсягом до 20 вагонів.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ та додали, що на Сіверському напрямку ворог продовжив обстріли цивільної та військової інфраструктури Сумщини та Чернігівщіни, звідки росіян вибила українська армія. Під удари потрапили Хрінівка та Янжулівка Чернігівської області, а також Славгород Сумської області.

За іншими напрямками ситуація на ранок 27 червня наступна:

На Харківському напрямку ворог здійснював обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Шевелівка, Піщане, Чугуїв, Шестакове, Замулівка та Руська Лозова. Вів штурмові дії в районі населених пунктів Дементіївка та Питомник, успіху не мав.

На Слов’янському напрямку росіяни зосередили зусилля у напрямку населеного пункту Долина. З метою покращення тактичного положення ворог веде наступ у напрямку населеного пункту Мазанівка, бій триває.

На Донецькому напрямку противник за підтримки артилерії намагається блокувати місто Лисичанськ з півдня. Ворожа штурмова авіація завдала авіаудару в районі міста Лисичанськ. Поблизу Верхньокам’янки Сили оборони завдали ворогу значних втрат та змусили відійти.

На Бахмутському напрямку ЗСУ знешкодили ДРГ ворога поблизу Спірного та Яковлівки, а також відбили штурм в напрямку Клинового. Ворожий наступ в районах населених пунктів Берестове та Вершина зупинено. Окупанти відійшли.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог завдав авіаударів в районах населених пунктів Красногорівка, Веселе, Вугледар, Шевченко, Причистівка, Мар’їнка та Павлівка. Ракетно-авіаційний удар нанесено по Авдіївці. Поблизу Марʼїнки українські воїни знову придушили у зародку спробу ворога піти вперед.

Напередодні у Генштабі повідомляли, що на Південнобузькому напрямку окупанти намагалися відновити контроль над населеним пунктом Потьомкіне, проте успіху не мали та знов відійшли.

Фото Генштаба ЗСУ

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