Ворог намагається блокувати з півдня Лисичанськ, але ЗСУ продовжують завдавати окупантам втрат на всіх напрямках, — Генштаб

Триває сто двадцять третя доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, на Слов’янському напрямку окупанти обстрілювали райони населених пунктів Нова Дмитрівка, Дібрівне, Вірнопілля, Велика Комишуваха, Долина та Рідне. Наші воїни успішно відбили ворожі штурми в районах Долини, Курульки та Мазанівки. А на Донецькому напрямку ворог задіяв артилерію і під її прикриттям намагається блокувати місто Лисичанськ з півдня. Також було обстріляно цивільну та військову інфраструктуру Лисичанська, Верхньокам’янки та Лоскутівки.

Неподалік Вовчоярівки зафіксовано застосування ворожої штурмової авіації.

На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли наших позицій із мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу Миколаївки, Берестового, Покровського, Кодеми і Нью-Йорка, однак в районі населеного пункту Павлівка українські воїни завдали ворогу значних втрат і змусили відійти.

На Харківському напрямку ворог обстрілював із танків та артилерії різних калібрів райони населених пунктів та штурмовими діями намагався покращити тактичне положення в районі населеного пункту Дементіївка. Проте ЗСУ зірвали ці спроби.

На Південнобузькому напрямку окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру із ствольної та реактивної артилерії в районах Осокорівки, Трудолюбівки, Добрянки, Ганнівки, Зорі, Благодатного та Луча. Також за підтримки авіації ворог намагався відновити контроль над населеним пунктом Потьомкіне, проте успіху не мав і знову відійшов.

«Загарбники у будь-який спосіб намагаються уникнути бойових дій. У звʼязку з відмовою повертатися на територію України значної частини окупантів, яких було відведено для відновлення боєздатності, командування окремих підрозділів заборонило будь-які відпустки особовому складу», — констатують у Генеральному штабі.

Нагадаємо, 26 червня від ударів ворожих ракет потерпали також Київ, Харків, Дніпропетровська і Черкаська області, а на тимчасово окупованій Херсонщині висадили в повітря авто колаборантки.

Фото Генштабу ЗСУ

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