Чи викликає лазерна епіляція рак та інші захворювання: лікарка розвіяла поширені міфи

Лазерна епіляція — один з найпопулярніших методів зменшення кількості небажаного волосся. Загалом на сьогодні цей метод вважається безпечним. Відома українська дерматологиня Катерина Бакіко, яка раніше розповіла, як користуватись автозасмагою, розібрала найпоширеніші запитання з приводу лазерної епіляції:

— Досить часто пацієнти цікавляться щодо побічних ефектів. Незначні є частими, і пов'язані з тим, що лазер працює шляхом впливу на волосяну цибулину в шкірі високою температурою. Може бути подразнення та набряк шкіри, схоже, як і при інших видах епіляції. Воно зазвичай швидко зникає, впродовж годин після процедури. Можна застосувати міхур з льодом, щоб зменшити неприємні відчуття та набряк шкіри. Якщо ці прояви не проходять, зверніться до лікаря, щоб це відкоректувати.

Лущення шкіри можна зменшити використанням зволожувального крему. Якщо ваша шкіра світла, можуть утворитись темні плями на ній у місцях епіляції, і навпаки, якщо смаглява — то світлі. Проте ці явища теж зазвичай тимчасові.

Важливо захищатись від сонця, під час проведення курсу епіляції. Можуть бути ураження очей, якщо не захищати їх окулярами, інфекція шкіри.

Значні побічні дії є рідкісні, і вони можуть проявлятись надмірним оволосінням навколо місця епілювання та зміною текстури шкіри, особливо, якщо ви нещодавно засмагали. Рубцювання трапляється у людей, які мають генетичну схильність до спонтанних рубців.

— Чи можна робити епіляцію жінкам, які годують грудьми?

— Європейська та Американська асоціації дерматологів не вказують жодних протипоказів щодо лазерної епіляції у жінок, які годують. Також нема досліджень з приводу того, що епілювання у молодих мам може бути менш ефективним через зміну гормонального рівня. Через ризик подразнення шкіри та її інфікування радять уникати епілювання зони біля сосків та грудей. Обережне використання знеболювальних місцевих анестетиків є сумісне з грудним вигодовуванням, але нанесення на великі площі може викликати метгемоглобінемію.

— Чи лазер призводить до раку?

— Це міф, що є зв'язок з раком шкіри. Відомо, що ультрафіолетові промені впливають на утворення раку шкіри, якщо довжина хвиль у них до 400 нм, а різні типи лазера мають понад 600 нм. Мало того, певні види передраку шкіри лікують деякими видами лазера.

— Чи лазер може спричинити безпліддя?

— Ні, промені проникають лише у верхні шари шкіри, вони не досягають внутрішніх органів, тому про вплив на них не йдеться.

— Чи можна процедуру робити дітям?

— У підлітків використання лазера у певних ситуаціях можливе, проте слід зважити усі «за» та «проти», проконсультуватись у лікаря перед його проведенням. Зверніть увагу, чи надмірне оволосіння не свідчить про хворобу (синдром полікістозу яєчників, адренальна гіперплазія тощо), та чи підліток має психологічну готовність до процедури. Також хотіла б додати те, що наявність волосся на шкірі жінки чи чоловіка є нормою, тому при епіляції йдеться більше про соціальний аспект.

Фото: pixabay.com

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