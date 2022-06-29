Діти будуть у захваті: готуємо смачний малиновий мармелад за 20 хвилин

Літо радує великою кількістю різних овочів, фруктів, ягід. Господині вже заготовляють полуницю, черешню. Підходить час малини. Існує маса рецептів, як яскраву запашну ягоду зберегти на зиму. Багато ласунів не тільки взимку, але і влітку віддають перевагу малиновому варенню.

Автори сайту shuba запропонували рецепт ще однієї ласощі з малини — мармелад. Для його приготування потрібно всього 5 продуктів та 20 хвилин часу.

Мармелад виходить м'яким та ніжним, з яскравим смаком ягід, який можна їсти й дітям.

Приготування Агар-агар залити теплою водою, перемішати та залишити на 15 хвилин. Малину помити, видалити плодоніжки, покласти в чашу блендера і зробити пюре. Вилити пюре в каструлю, додати цукор, довести до кипіння і варити 5 хвилин. Потім додати агар-агар і кип'ятити ще 2 хвилини, помішуючи. Дати масі наполовину охолонути за кімнатної температури. Форму вистелити харчовою плівкою та вилити в неї малинову масу. Розрівняти та дати повністю застигнути. Готовий мармелад посипати цукровою пудрою. Зберігати у закритому контейнері у холодильнику.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як правильно вирощувати малину, щоб підвищити її врожайність.

Фото depositphotos

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