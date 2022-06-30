На пляжах Києва виявили кишкову паличку: де заборонено купатися через забруднення води фекаліями

До всіх неприємностей та незручностей воєнного часу у Києві додалося ще одне: на більш ніж 20 київських пляжах вкотре виявили кишкову паличку, що є ознакою забруднення води фекаліями.

Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби у місті.



«Невідповідність за показником «Лактозопозитивні кишкові палички (ЛКП)» виявлено на пляжах: «Венеція», «Райдуга», «Дитячий», «Золотий», «Молодіжний», «Предмісна Слобідка», «Тельбін», «Центральний», «Троєщина», «Галерний», «Вербний», «Пуща Водиця» та місцях (зонах) відпочинку без купання «Березняки», «Горбачиха», «Довбичка», «Русанівський канал», «Русанівська коса», «Русанівська протока», «Сонячний», «Осокорки», «Лісовий», «Діамантовий», — сказано в повідомленні на сайті управління.

Як відомо, кишкова паличка може викликати важкі харчові отруєння у людей та тварин. Деякі штами особливо небезпечні для дітей. Вони можуть навіть призвести до смерті.

Раніше повідомлялося, що окупований орками Маріуполь перебуває на межі екологічної катастрофи. У місті повно трупів, вони розкладаються. Збирати померлих «нова влада» не поспішає. Трупи, що розкладаються, лежать навіть на пляжах, хоча окупанти запрошують відпочивальників до Маріуполя.

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