34.70 / 35.47 36.14 / 37.31
Київ: +27
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

На пляжах Києва виявили кишкову паличку: де заборонено купатися через забруднення води фекаліями

17:56 30 червня 2022
пляж

До всіх неприємностей та незручностей воєнного часу у Києві додалося ще одне: на більш ніж 20 київських пляжах вкотре виявили кишкову паличку, що є ознакою забруднення води фекаліями.

Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби у місті.

«Невідповідність за показником «Лактозопозитивні кишкові палички (ЛКП)» виявлено на пляжах: «Венеція», «Райдуга», «Дитячий», «Золотий», «Молодіжний», «Предмісна Слобідка», «Тельбін», «Центральний», «Троєщина», «Галерний», «Вербний», «Пуща Водиця» та місцях (зонах) відпочинку без купання «Березняки», «Горбачиха», «Довбичка», «Русанівський канал», «Русанівська коса», «Русанівська протока», «Сонячний», «Осокорки», «Лісовий», «Діамантовий», — сказано в повідомленні на сайті управління.

Як відомо, кишкова паличка може викликати важкі харчові отруєння у людей та тварин. Деякі штами особливо небезпечні для дітей. Вони можуть навіть призвести до смерті.

Раніше повідомлялося, що окупований орками Маріуполь перебуває на межі екологічної катастрофи. У місті повно трупів, вони розкладаються. Збирати померлих «нова влада» не поспішає. Трупи, що розкладаються, лежать навіть на пляжах, хоча окупанти запрошують відпочивальників до Маріуполя.

94

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Закопайте одну пігулку під томати, і вони рясно заплодоносять, а плоди не гнитимуть (відео)

Закопайте одну пігулку під томати, і вони рясно заплодоносять, а плоди не гнитимуть (відео)

Підлила це під огірки, і почалося неймовірне: попер такий урожай, що всі сусіди пережили шок (відео)

Підлила це під огірки, і почалося неймовірне: попер такий урожай, що всі сусіди пережили шок (відео)

машини

В Раді планують залишити нульове розмитнення авто для двох категорій українців

Пенсії

Кожному — на 300 грн більше: стало відомо, коли почне отримувати доплати одна із груп пенсіонерів

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.