Залишились у пам'яті великими воїнами: у Києві попрощалися із загиблими «азовцями» Віталієм Красовським та Данилом Рибальченком

У Києві 30 червня відбулася церемонія прощання із загиблими бійцями полку «Азов» Віталієм Красовський з позивним «Крос» і Даниїлом Рибальченко з позивним «Риба». Віддати шану загиблим бійцям прийшли понад 100 людей: родичі, друзі та побратими, повідомляє Суспільне.

28-річний Віталій Красовський служив у лавах полку «Азов» з 2015 року, і навіть у найжахливіші миті намагався берегти спокій своєї родини, розповіла згорьована дружина загиблого воїна.

«У нас завуальовані розмови були. Тоді ми варимо, червоний борщ, відповідає він. Це означало, що у них йдуть сильні бої. Каже, у мене пару хвилин, але я дуже прошу тебе не плакати. Я сказала, що постараюся втриматися. Він каже, бережіть один одного»,— згадує жінка.

Дружині загиблого воїна передали прапор України

Про загибель Красовського стало відомо 21 березня.

Даниїл Рибальченко з позивним «Риба» також служив в полку «Азов» ще з 2015 року, а до цього боронив Донбас у лавах «Правого сектору» і в батальйоні МВС «Гарпун».

«Він з 2007 року військовослужбовець і свою службу не переривав взагалі. Тоді йому повних було 23 роки», — розповів брат «Риби» Демид Рибальченко.

Мама Данила Рибальченка

Нагадаємо, напередодні Україна повернула з полону 95 захисників «Азовсталі», серед яких 43 військовослужбовці полку «Азов». А перед цим у Києві прощалися з легендарним воїном полку «Азов» Олегом Катричем (позивний «Кельт»). 44-річний маріуполець Катрич став першим, хто погодився, ризикуючи життям, летіти на підкріплення до захисників «Азовсталі».

Фото Суспільне

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