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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2009
Скульптор: Ernest Massuet
Розмір: 13×42 cm
Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»
Ця історія сталася у Бостоні. Хоча цілком могла статися й у будь-якому іншому місті. У тому числі українському. Адже ми зараз так сильно потребуємо подібних див.
Почувши розмову батьків про те, що врятувати молодшого брата, у якого виявили злоякісну пухлину, може лише диво, 6-річна Тессі зібрала всі свої заощадження — 2 долари та 17 центів! — І кинулась у найближчу аптеку. Хазяїн аптеки так довго, не звертаючи уваги на дівчинку, розмовляв із якимсь чоловіком, що Тессі вирішила привернути його увагу, постукаючи монеткою по прилавку.
— Що б ви хотіли, юна леді? — спитав аптекар із роздратуванням у голосі. — Чи бачите, я розмовляю зі своїм братом із Чикаго, якого не бачив кілька років.
— Добре, але мені треба терміново поговорити з вами про мого брата, — відповіла Тессі тим самим тоном, що й аптекар. — Ви знаєте, він дуже і дуже хворий… І мені треба купити у вас… диво!
- Вибачте що?
- Його звуть Тед і в нього щось погане росте в голові. Мій тато сказав, що тільки диво зможе врятувати його зараз. Скажіть, скільки коштує це диво?
— Дівчинко, ми не продаємо тут дива. Вибач, але я навряд чи зможу тобі допомогти, сказав аптекар.
— Послухайте, але ж у мене є гроші і я можу заплатити! Якщо цих грошей не вистачить, то я зможу дістати ще. Тільки скажіть скільки це коштує.
Прекрасно одягнений брат аптекаря опустився навпочіпки і покликав до себе дівчинку.
— Яке саме диво потрібне твоєму братові, дитино?
- Я не знаю, — схлипнула Тессі. — Я знаю тільки, що він дуже хворий, і мама каже, що йому потрібна операція. Але тато не може заплатити за неї, тож я вирішила витратити на це всі мої гроші.
— Скільки їх у тебе? — спитав гість із Чикаго.
— Два долари та 17 центів, — сказала Тессі. — Це все що у мене є. Але якщо знадобиться, я зможу дістати ще. Десь…
— Який збіг, — усміхнувся чоловік. — Два долари та 17 центів — саме та сума, яка може нам допомогти.
Він поклав гроші в кишеню, взяв дівчинку за руку та попросив відвести до себе додому.
— Я хочу подивитись на твого братика і зустрітися з твоїми батьками. А тоді і вирішимо, якого саме дива ви потребуєте.
Цей добре одягнений чоловік був лікарем Карлтоном Армстронгом, відомим нейрохірургом. Оглянувши хворого хлопчика, він невдовзі зробив йому операцію. Успішну. Абсолютно безкоштовно. З клініки Тед повернувся додому цілком здоровим.
Батьки дітей, світячись від щастя, обговорювали ланцюг випадкових подій, які привели до них хірурга.
- Цей лікар, — прошепотіла мама, — справжнє диво. Навіть боюся уявити, скільки нам коштувала б операція, якби за неї довелося заплатити.
Чуючи цю розмову, Тессі тихенько посміхалася. Вона вже точно знала, скільки коштує диво. Адже їй довелося заплатити за нього цілий статок — 2 долари та 17 центів. Це якщо, звичайно, не вважати сильної-пресильної віри…
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
У компанії дружини Пєскова та путіністки Валерії: Ані Лорак вперше з початку війни засвітилася на публіці
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