«Динамо» перед Лігою чемпіонів втратило форварда і повернуло двох іноземців, у котрих дружини українки (відео)

Київське «Динамо», яке зіграло на зборі у Швейцарії внічию з «Івердоном» (1:1) і зазнало першої у 2022 році поразки у грі з «Лозанною» (0:2), поповнило свій тренувальний табір футболістами збірної України, а також двома легіонерами. До розташування команди Луческу прибули поляк Томаш Кендзьора та словенець Беньямін Вербич, у яких дружини українки (нагадаємо, що другу частину минулого сезону вони провели на правах оренди у польських клубах).

На жаль, до матчів другого відбірного раунду Ліги чемпіонів проти турецького «Фенербахче» (20 липня — у Лодзі та 27 липня — у Стамбулі) не готується нападник Владислав Кулач. Як повідомляє офіційний сайт «біло-синіх», футболіст не бере участі у тренувальному процесі через стресовий перелом стопи, який турбував динамівця останні кілька місяців.

Поки Кулач ходить із пресом, який має зняти вже наступного тижня. Після цього робитимуть знімки. Якщо все буде в нормі, то реабілітаційний період триватиме два-три тижні.

Нагадаємо, що в суботу, 2 липня, «Динамо», тренувальний табір якого самовільно залишив півзахисник з грузинським паспортом Георгій Цитаїшвілі, проведе спаринг проти швейцарського «Сьона», відеотрансляцію поєдинку дивіться у прямому ефірі на сайті «ФАКТІВ» (початок — о 20:00).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що лідер «Динамо» Віктор Циганков під час відпустки одружився.

Фото ФК «Динамо»

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