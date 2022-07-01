«Вдома чекає маленька рожева пухка грудочка щастя»: Злата Огнєвіч натякнула на поповнення в сім'ї

Співачка Злата Огнєвіч, яка здивувала несподіваним вчинком, поділилася зворушливою сімейною історією. Вона опублікувала фото із сестрою Юлією і ніжно звернулася до неї, згадавши, як у семирічному віці в рідному Судаку ходила на дитячу кухню за харчуванням для неї.

«Літо. Спека. Крим. Судак. Мені 7 років, я йду за дитячим харчуванням через все місто і уявляю, що в цей час могла б собі чудово чілити на пляжі. Уявляю чергу, яку ще потрібно відстояти, і цей специфічний запах у місці роздачі дитячого харчування. Але вдома чекає маленька рожева пухка грудочка (щастя чи ні — час покаже) і вона хоче їсти. Точніше, вона. Моя сестричка ♥

А ось ми з тобою вже підлітки, і я прошу тебе тримати в секреті, що йду на диск. А ти за це отримуєш горішки зі згущеним молоком (моє улюблене печиво досі, тільки вже веганське)", — пише Злата.

Також співачка натякнула на можливе поповнення у сім'ї.

«Час тече швидко і настане момент, коли ти триматимеш пухкеньку грудочку щастя у своїх руках. Так, час показав, що все ж таки ти була грудочкою щастя і зараз я охоче відстояла б у черзі за тим дитячим харчуванням для тебе і замість пляжу обрала наші прогулянки» , — написала Злата.

Можливо, скоро Юля, яка нещодавно вийшла заміж, скоро стане мамою.

Сама Злата поки що залишається холостячкою. Вона їздить по світу з благодійними концертами, збираючи кошти для України.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що актор «Дизель Шоу» Олександр Бережок вперше показав новонароджену дочку.

Фото instagram.com/zlata.ognevich

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