Оригінальна класика: швидкий, легкий та свіжий салат з крабових паличок з апельсинами
Існує безліч рецептів приготування закусок з крабових паличок. Деякі з них вважають за краще люди, які прагнуть схуднути. Інші рецепти навпаки для тих, хто любить майонез та інші жирні соуси.
Автори сайту «Без проблем» пропонують цікавий варіант класичного салату з крабовими паличками, який сподобається всім.
Салат з крабовими паличками та апельсинами
Складові
крабові палички, 250 г;
апельсин, 1 шт.;
кукурудза консервована, 300 г;
яйця варені, 4 шт.;
часник, 2 зубчики;
майонез, сіль.
Приготування
Апельсин очистити від шкірки та акуратно прибрати білу частину, щоб вона не зіпсувала смак салату гіркотою.
Різати часточки апельсина шматочками.
Крабові палички також різати шматочками, відварити яйця і порізати кубиками.
За бажанням додати в салат зелень.
Додати кукурудзу.
Змішати усі продукти, заправити майонезом.
Салат охолодити протягом 30 хвилин у холодильнику та подавати до столу.
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