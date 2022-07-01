34.76 / 35.52 36.12 / 37.25
Київ: +28
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Оригінальна класика: швидкий, легкий та свіжий салат з крабових паличок з апельсинами

15:41 1 липня 2022
салат

Існує безліч рецептів приготування закусок з крабових паличок. Деякі з них вважають за краще люди, які прагнуть схуднути. Інші рецепти навпаки для тих, хто любить майонез та інші жирні соуси.

Автори сайту «Без проблем» пропонують цікавий варіант класичного салату з крабовими паличками, який сподобається всім.

Салат з крабовими паличками та апельсинами

Складові
крабові палички, 250 г;
апельсин, 1 шт.;
кукурудза консервована, 300 г;
яйця варені, 4 шт.;
часник, 2 зубчики;
майонез, сіль.

Приготування

Апельсин очистити від шкірки та акуратно прибрати білу частину, щоб вона не зіпсувала смак салату гіркотою.

Різати часточки апельсина шматочками.

Крабові палички також різати шматочками, відварити яйця і порізати кубиками.

За бажанням додати в салат зелень.

Додати кукурудзу.

Змішати усі продукти, заправити майонезом.

Салат охолодити протягом 30 хвилин у холодильнику та подавати до столу.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати сирний рулет із крабовими паличками.

179

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Газ

Новим клієнтам «Нафтогазу» роз'яснили, куди передавати показники лічильника

Комахи зі збільшенням

Білокрилки не буде після обробки цим розчином: як боротися зі шкідником без хімії (відео)

машини

В Раді планують залишити нульове розмитнення авто для двох категорій українців

Закопайте одну пігулку під томати, і вони рясно заплодоносять, а плоди не гнитимуть (відео)

Закопайте одну пігулку під томати, і вони рясно заплодоносять, а плоди не гнитимуть (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.