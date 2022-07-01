Оригінальна класика: швидкий, легкий та свіжий салат з крабових паличок з апельсинами

Існує безліч рецептів приготування закусок з крабових паличок. Деякі з них вважають за краще люди, які прагнуть схуднути. Інші рецепти навпаки для тих, хто любить майонез та інші жирні соуси.

Автори сайту «Без проблем» пропонують цікавий варіант класичного салату з крабовими паличками, який сподобається всім.

Салат з крабовими паличками та апельсинами Складові

крабові палички, 250 г;

апельсин, 1 шт.;

кукурудза консервована, 300 г;

яйця варені, 4 шт.;

часник, 2 зубчики;

майонез, сіль. Приготування Апельсин очистити від шкірки та акуратно прибрати білу частину, щоб вона не зіпсувала смак салату гіркотою. Різати часточки апельсина шматочками. Крабові палички також різати шматочками, відварити яйця і порізати кубиками. За бажанням додати в салат зелень. Додати кукурудзу. Змішати усі продукти, заправити майонезом. Салат охолодити протягом 30 хвилин у холодильнику та подавати до столу.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати сирний рулет із крабовими паличками.

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