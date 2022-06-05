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Сирний рулет з крабовими паличками: підходить до будь-якого гарніру і просто тане у роті

11:06 5 червня 2022
Сирний рулет

Смакові рецептори любителів сиру може порадувати не лише домашній чизбургер, але й ніжний сирний рулет із крабовими паличками.

Рецептом такого рулету діляться автори ресурсу «Без заморочек», які стверджують, що ця страва прикрасить і святковий стіл. Для основи використовується яєчно-сметана суміш із тертою морквою та сиром, пікантності страві додає ароматний часник. Рулет виходить дуже ніжним, просто тане у роті та ідеально підійде до будь-якого гарніру.

Складові:

Для тіста:

  • Яйце — 3 шт.;
  • Сметана — 3 ст.л. з верхом;
  • Сир твердий — 300 г;
  • Морква середня — 1 шт.;
  • Сіль за смаком.

Для начинки:

  • Крабові палички — 240 г.;
  • Сир плавлений — 3 шт.;
  • Часник — 2 зубчики;
  • Кріп — пучок;
  • Сіль за смаком.

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Приготування:

  • Збити яйця зі сметаною та сіллю до однорідності.
  • Сир натерти на не великій тертці, сиру моркву — на дрібній тертці. Додати у яєчно-сметанную масу.
  • Перемішати, розподілити рівним шаром на листі, застеленим пергаментом. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 15 хвилин до готовності.
  • Крабові палички подрібнити у блендері чи натерти не тертці. Додати натерті на дрібній тертці плавлені сирки та подрібнені зелень та часник, посолити. Перемішувати до одержання густої клейкої маси.
  • Запечений лист остудити, викласти начинку, розмазуючи її рівномірно.
  • Згорнути у щільний рулет та покласти в харчовій плівці у холодильник до застигання начинки.
  • Готовий рулет нарізати на порційні шматочки.

Рецепт рулету з ревенем, яблуками та вишнею читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото «Без заморочек»

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