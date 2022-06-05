Сирний рулет з крабовими паличками: підходить до будь-якого гарніру і просто тане у роті
Смакові рецептори любителів сиру може порадувати не лише домашній чизбургер, але й ніжний сирний рулет із крабовими паличками.
Рецептом такого рулету діляться автори ресурсу «Без заморочек», які стверджують, що ця страва прикрасить і святковий стіл. Для основи використовується яєчно-сметана суміш із тертою морквою та сиром, пікантності страві додає ароматний часник. Рулет виходить дуже ніжним, просто тане у роті та ідеально підійде до будь-якого гарніру.
Складові:
Для тіста:
- Яйце — 3 шт.;
- Сметана — 3 ст.л. з верхом;
- Сир твердий — 300 г;
- Морква середня — 1 шт.;
- Сіль за смаком.
Для начинки:
- Крабові палички — 240 г.;
- Сир плавлений — 3 шт.;
- Часник — 2 зубчики;
- Кріп — пучок;
- Сіль за смаком.
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Приготування:
- Збити яйця зі сметаною та сіллю до однорідності.
- Сир натерти на не великій тертці, сиру моркву — на дрібній тертці. Додати у яєчно-сметанную масу.
- Перемішати, розподілити рівним шаром на листі, застеленим пергаментом. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 15 хвилин до готовності.
- Крабові палички подрібнити у блендері чи натерти не тертці. Додати натерті на дрібній тертці плавлені сирки та подрібнені зелень та часник, посолити. Перемішувати до одержання густої клейкої маси.
- Запечений лист остудити, викласти начинку, розмазуючи її рівномірно.
- Згорнути у щільний рулет та покласти в харчовій плівці у холодильник до застигання начинки.
- Готовий рулет нарізати на порційні шматочки.
Рецепт рулету з ревенем, яблуками та вишнею читайте на сайті «ФАКТІВ».
Фото «Без заморочек»73
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