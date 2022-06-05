Сирний рулет з крабовими паличками: підходить до будь-якого гарніру і просто тане у роті

Смакові рецептори любителів сиру може порадувати не лише домашній чизбургер, але й ніжний сирний рулет із крабовими паличками.

Рецептом такого рулету діляться автори ресурсу «Без заморочек», які стверджують, що ця страва прикрасить і святковий стіл. Для основи використовується яєчно-сметана суміш із тертою морквою та сиром, пікантності страві додає ароматний часник. Рулет виходить дуже ніжним, просто тане у роті та ідеально підійде до будь-якого гарніру.

Складові: Для тіста: Яйце — 3 шт.;

Сметана — 3 ст.л. з верхом;

Сир твердий — 300 г;

Морква середня — 1 шт.;

Сіль за смаком. Для начинки: Крабові палички — 240 г.;

Сир плавлений — 3 шт.;

Часник — 2 зубчики;

Кріп — пучок;

Сіль за смаком.

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Приготування: Збити яйця зі сметаною та сіллю до однорідності.

Сир натерти на не великій тертці, сиру моркву — на дрібній тертці. Додати у яєчно-сметанную масу.

Перемішати, розподілити рівним шаром на листі, застеленим пергаментом. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 15 хвилин до готовності.

Крабові палички подрібнити у блендері чи натерти не тертці. Додати натерті на дрібній тертці плавлені сирки та подрібнені зелень та часник, посолити. Перемішувати до одержання густої клейкої маси.

Запечений лист остудити, викласти начинку, розмазуючи її рівномірно.

Згорнути у щільний рулет та покласти в харчовій плівці у холодильник до застигання начинки.

Готовий рулет нарізати на порційні шматочки.

Рецепт рулету з ревенем, яблуками та вишнею читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото «Без заморочек»

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