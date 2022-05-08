Рафаелло з крабовими паличками: смакота, яку можна їсти під час схуднення
Проста, легка і смачна страва, яку можна їсти під час схуднення. А ще вона може бути доречна під час святкового столу. В цьому переконана дієтолог Катерина Черкаська, яка готує цю смакоту ледь не щодня.
Для приготування:
- Крабові палички — 50 г
- яйце варене — 1 шт.
- сирок плавлений — 40 г
- часник — 1 зубчик
- йогурт густий — 1 ч. л.
- зелень і спеції — на смак
Натираємо на тертці крабові палички, яйце та плавлений сирок, додаємо часник, спеції та йогурт. Все ретельно перемішуємо. З отриманої маси формуємо кульки і обвалюємо в мілко нарізаній зелені. Смачного!
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