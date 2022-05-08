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Рафаелло з крабовими паличками: смакота, яку можна їсти під час схуднення

14:25 8 травня 2022
Рафаелло з крабовими паличками

Проста, легка і смачна страва, яку можна їсти під час схуднення. А ще вона може бути доречна під час святкового столу. В цьому переконана дієтолог Катерина Черкаська, яка готує цю смакоту ледь не щодня.

Для приготування:

  • Крабові палички — 50 г
  • яйце варене — 1 шт.
  • сирок плавлений — 40 г
  • часник — 1 зубчик
  • йогурт густий — 1 ч. л.
  • зелень і спеції — на смак

Натираємо на тертці крабові палички, яйце та плавлений сирок, додаємо часник, спеції та йогурт. Все ретельно перемішуємо. З отриманої маси формуємо кульки і обвалюємо в мілко нарізаній зелені. Смачного!

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт смачний і красивого салата з 4 інгредієнтів «Рожевий фламінго».

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