Рафаелло з крабовими паличками: смакота, яку можна їсти під час схуднення

Проста, легка і смачна страва, яку можна їсти під час схуднення. А ще вона може бути доречна під час святкового столу. В цьому переконана дієтолог Катерина Черкаська, яка готує цю смакоту ледь не щодня.

Для приготування:

Крабові палички — 50 г

яйце варене — 1 шт.

сирок плавлений — 40 г

часник — 1 зубчик

йогурт густий — 1 ч. л.

зелень і спеції — на смак

Натираємо на тертці крабові палички, яйце та плавлений сирок, додаємо часник, спеції та йогурт. Все ретельно перемішуємо. З отриманої маси формуємо кульки і обвалюємо в мілко нарізаній зелені. Смачного!

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