Борщ із шпротами у томатному соусі: цей рецепт опублікувала навіть The New York Times

В Україні існує безліч рецептів борщу — мабуть, у кожної господині є свої секрети. Існують і родинні рецепти.

Один з таких пропонує видання shuba — автентичний рецепт борщу з рибою від Ольги Куцеріді. До речі, цей рецепт публікували у The New York Times. Так борщ готувала мама українки, яка наразі мешкає в Америці.

Для цієї страви можна використовувати будь-яку консервовану рибу — анчоуси, бички чи шпроти.

Складові: Квасоля — 120 г;

Лавровий лист — 3 шт.;

Сіль — 10 г;

Буряк — 1 шт.;

Морква — 1 шт.;

Цибуля ріпчаста — 1 шт.;

Перець болгарський — 1 шт.;

Картопля — 4 шт.;

Кріп — пучок

Капуста білоголова — 350 г;

Оливкова олія — 40 мл;

Цукор — 5 г;

Сік томатний — 500 мл;

Шпроти в томатному соусі — 250 г.

Приготування: Замочити квасолю на три години чи навіть на ніч. Злити воду та промити її. Або вибрати варіант з консервованою квасолею.

Налити у каструлю 2 літри води (можна взяти овочевий бульон), додати квасолю, лавровий лист і довести до кипіння. Зменшити вогонь та варити, поки квасоля не стане м’якою (від 30 хвилин до 1 години).

Почистити овочі та зелень. На грубій тертці натерти буряк і моркву. Дрібно нарізати цибулю та болгарський перець. Картоплю — середніми шматочками. Подрібнитикріп та нашинкувати капусту.

Нагріти у пательні 2 столові ложки олії на середньому вогні. Додати натертий буряк, посипати цукром та готувати, помішуючи, протягом 5 хвилин.

Додати у пательню моркву і готувати до м’якості (10 хвилин).

Викласти засмажку у миску.

Влити у пательню 1 столову ложку олії і покласти цибулю, готувати, поки вона не стане м’якою та трохи золотавою (від 5 до 10 хвилин). Додати томатний сік, довести до кипіння, зменшити вогонь та тушкувати 2 хвилини.

Коли квасоля буде готова, додати у каструлю картоплю і буряково-морквяну суміш, довести до кипіння, посолити. Зменште вогонь і варіть, поки картопля не стане м’якою (близько 15 хвилин).

Додати болгарський перець та цибулево-томатну суміш. Дати покипіти 10 хвилин, потім покласти у каструлю капусту разом зі шпротами і кропом. Готувати ще 5 хвилин.

Вимкнути вогонь, накрити кришкою каструлю і залишти на 20 хвилин, щоб усі аромати змішалися.

Викинути лавровий лист та додати солі, якщо це потрібно.

Насолоджуйтесь рибним борщем теплим або кімнатної температури. Подавати з хлібом на заквасці, натертим часником.

А кулінарка з Вінничини Лариса Павлюк розповідала, як готується справжній подільский борщ.

Фото Pixabay

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