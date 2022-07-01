За час війни українці постаріють на 10−15 років: голова МОЗ назвав головні погрози

У Міністерстві охорони попередили, що під час війни люди можуть зіткнутися не лише з емоційним вигорянням, а й через тривалі стреси значно «постаріти».

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, війна з росією — найінформатизованіша в історії людства, і українці практично у прямому ефірі спостерігають за всіма воєнними подіями, що впливає на психологічний стан кожної людини, передає «Ліга».

«За попередніми підрахунками та дослідженнями, які вже проводилися провідними вченими, такий тривалий вплив на психоемоційний стан людей призводить до того, що вони біологічно старішають на 10−15 років. Тобто зараз будуть наздоганяти ті хвороби, які зазвичай, наприклад, у 40 років не траплялися, а траплялися у 60 років», — сказав він.

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Віктор Ляшко попередив, що за рік-два в Україні буде більше випадків онкологічних та серцево-судинних захворювань, зокрема, інфарктів та інсультів. І до цього треба готуватися.

За прогнозами МОЗ, через війну психологічної підтримки потребуватимуть близько 15 млн українців, з них близько 3−4 млн потрібно буде призначати медикаментозне лікування.

Раніше лікар-психіатр вищої категорії Євген Скрипник пояснив, чи можуть панічні атаки призвести до інфаркту чи інсульту.

Фото Pixabay

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