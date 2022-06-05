Локшина з омлетом від дієтологині Світлани Фус: оригінально, смачно і не зашкодить фігурі
Дієтологиня Світлана Фус, яка раніше розповіла, як правильне заморожування дозволяє зберегти смак хліба, поділилася рецептом страви, яку хоч і готують із простих продуктів, але вона виходить оригінальною і смачною — локшини з омлетом.
Дієтологиня запевняє, що ця страва чудово підійде на обід.
Інгредієнти:⠀
- Локшина — 200 г (з твердих сортів пшениці);⠀⠀
- Яйця — 3 шт.;
- Цибуля зелена або шнит-цибуля — 1 пучок;⠀⠀
- Насіння кунжуту сирого — 2 ст. л.;⠀⠀
- Соєвий соус — 2 ст. л.;⠀⠀
- Бальзамік або винний оцет — 1 ч. л.;
- Олія — 2 ст. л.;⠀⠀
- Кунжутна олія темна;⠀⠀
- Сіль, перець — за смаком.
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Приготування: ⠀ ⠀⠀⠀
- Локшину зваріть у великій кількості підсоленої води, дотримуючись інструкцій на упаковці. Відкиньте на друшляк, промийте холодною водою і дайте обсохнути.
- Збийте яйця з 2 ст. л. води кімнатної температури, соєвим соусом та винним оцтом.
- Велику антипригарну пательню змастіть олією і влийте яєчну масу. Підсмажте тонкий омлет — яйця повинні повністю схопитися.
- Перекладіть омлет на дошку, хай трохи охолоне. Розріжте його на три частини, потім — тонкою соломкою.
- Наріжте тонко цибулю.
- Розігрійте у сковороді 1 ст. л. рослинної олії. Додайте всю зелену цибулю, 1 ст. л. кунжуту, трохи посоліть і обсмажуйте протягом 1 хвилини.
- Додайте локшину і омлет, поперчіть, побризкайте кунжутним маслом, прогрійте 1−2 хвилини і посипте кунжутом, що залишився. Готово!
Раніше дієтологиня пояснювала, чому при печії не слід захоплюватися содою. Полегшення буде недовготривалим, а шкода — значною.
Фото зі сторінки Світлани Фус у соцмережах182
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