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Локшина з омлетом від дієтологині Світлани Фус: оригінально, смачно і не зашкодить фігурі

18:06 5 червня 2022
Локшина

Дієтологиня Світлана Фус, яка раніше розповіла, як правильне заморожування дозволяє зберегти смак хліба, поділилася рецептом страви, яку хоч і готують із простих продуктів, але вона виходить оригінальною і смачною — локшини з омлетом.

Дієтологиня запевняє, що ця страва чудово підійде на обід.

Інгредієнти:⁣⁣⠀

  • Локшина — 200 г ⁣⁣(з твердих сортів пшениці);⠀⁣⁣⠀
  • Яйця — 3 шт.;
  • Цибуля зелена або шнит-цибуля — 1 пучок;⁣⁣⠀⁣⁣⠀
  • Насіння кунжуту сирого — 2 ст. л.;⁣⁣⠀⁣⁣⠀
  • Соєвий соус — 2 ст. л.;⁣⁣⠀⁣⁣⠀
  • Бальзамік або винний оцет — 1 ч. л.;
  • Олія — 2 ст. л.;⁣⁣⠀⁣⁣⠀
  • Кунжутна олія темна;⁣⁣⠀⁣⁣⠀
  • Сіль, перець — за смаком.

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Приготування: ⁣⁣⠀⁣⁣ ⠀⁣⁣⠀⁣⁣⠀

  • Локшину зваріть у великій кількості підсоленої води, дотримуючись інструкцій на упаковці. Відкиньте на друшляк, промийте холодною водою і дайте обсохнути.
  • Збийте яйця з 2 ст. л. води кімнатної температури, соєвим соусом та винним оцтом.
  • Велику антипригарну пательню змастіть олією і влийте яєчну масу. Підсмажте тонкий омлет — яйця повинні повністю схопитися.
  • Перекладіть омлет на дошку, хай трохи охолоне. Розріжте його на три частини, потім — тонкою соломкою.
  • Наріжте тонко цибулю.
  • Розігрійте у сковороді 1 ст. л. рослинної олії. Додайте⁣ всю зелену цибулю, 1 ст. л. кунжуту, трохи посоліть і обсмажуйте протягом 1 хвилини.
  • Додайте локшину і омлет, поперчіть, побризкайте кунжутним маслом, прогрійте 1−2 хвилини і посипте кунжутом, що залишився. Готово!

Раніше дієтологиня пояснювала, чому при печії не слід захоплюватися содою. Полегшення буде недовготривалим, а шкода — значною.

Фото зі сторінки Світлани Фус у соцмережах

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