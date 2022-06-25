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Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1970
Скульптор: Vicente Martínez
Розмір: 26×41 cm
Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»
У старовинній єрусалимській синагозі, звертаючись до людей з промовою, сивий ребе говорив:
— Я міг би довго перераховувати список гріхів, які в жодному разі не можна здійснювати кожному з нас у цьому житті. Але зупинюся, мабуть, лише на трьох із них. Тих, які вважаю тяжкими. Отже, перше. Не можна зловтішатися. Якщо у вашого сусіда, наприклад, загинула корова, не думайте радіти цьому. Краще по-людськи поспівчуйте та допоможіть йому, адже ця корова була годувальницею його великої родини. Друге. Не можна занепадати духом. Що б у вас не сталося, не опускайте руки, продовжуйте боротися. Цінуйте те, що у вас є. Частіше дивіться на всі боки. Радійте з того, що багато людей не мають того, що є у вас.
— Вибачте, ребе, що перебиваю, — голосно сказав один із присутніх чоловіків. — Але чи це, скажіть, не зловтіха — радіти з того, що у багатьох людей немає того, що є в тебе?
— А ось вам і третій гріх , — піднявши вгору вказівний палець, ребе з німим докором глянув на чоловіка. — Занудство!..
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
Вітер: 0 м/с Пн
Тиск: 751 мм