2 липня 2022

У старовинній єрусалимській синагозі, звертаючись до людей з промовою, сивий ребе говорив:

— Я міг би довго перераховувати список гріхів, які в жодному разі не можна здійснювати кожному з нас у цьому житті. Але зупинюся, мабуть, лише на трьох із них. Тих, які вважаю тяжкими. Отже, перше. Не можна зловтішатися. Якщо у вашого сусіда, наприклад, загинула корова, не думайте радіти цьому. Краще по-людськи поспівчуйте та допоможіть йому, адже ця корова була годувальницею його великої родини. Друге. Не можна занепадати духом. Що б у вас не сталося, не опускайте руки, продовжуйте боротися. Цінуйте те, що у вас є. Частіше дивіться на всі боки. Радійте з того, що багато людей не мають того, що є у вас.

— Вибачте, ребе, що перебиваю, — голосно сказав один із присутніх чоловіків. — Але чи це, скажіть, не зловтіха — радіти з того, що у багатьох людей немає того, що є в тебе?

— А ось вам і третій гріх , — піднявши вгору вказівний палець, ребе з німим докором глянув на чоловіка. — Занудство!..

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.