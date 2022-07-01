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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2015
Скульптор: Raul Rubio
Розмір: 52×19 cm
Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»
Просто обожнюю історії, подібні до цієї. Вони здатні не тільки мотивувати людей, які падають духом і втрачають надію на те, що ситуація зміниться на краще. Вони вкотре підтверджують старе перевірене правило: щастить тому, хто везе.
У молодісті Жан-Клод Деко заробляв на життя, розклеюючи оголошення на стінах будівель у Парижі. Його скромному заробітку настав кінець, коли місцева влада визнала це заняття незаконним. Саме в той момент і народилася краща ідея — ідея, що дозволяє йому продовжити розклеювати оголошення, але при цьому робити це так, щоб одночасно робити внесок у якість життя та облаштування міста.
Натхнення до Деко прийшло одним дощовим днем, коли він побачив наскрізь промоклих людей, які чекали на автобус. «Чому б не встановлювати автобусні зупинки безкоштовно в обмін на право розміщення на них реклами?» — подумав Деко. Він вирушив із цією пропозицією до мера Ліона і на диво швидко отримав дозвіл діяти. Той дощовий день тепер вважають днем заснування однієї з найбільших у світі компаній із встановлення вуличного обладнання. Вже за кілька років її дохід становив 1,4 мільярда доларів. І переважно це був прибуток від реклами.
Сьогодні вуличне обладнання компанії JCDecaux SA встановлено у десятках тисячах міст світу. На початку 1999 року вона придбала Havas Media Communication — Outdoor Advertising, найбільшу в Європі фірму з виробництва та встановлення рекламних щитів, розширивши свою присутність на 31 країну та більше, ніж на 11 тисяч міст.
З роками компанія розширила свої пропозиції у сфері вуличного обладнання від автобусних зупинок та кіосків до газетних стійок, дорожніх знаків, ліхтарних стовпів, урн для сміття, ослонів, інтерактивних інформаційних панелей та автоматичних громадських туалетів.
«Коли я створював першу автобусну зупинку з рекламою, що обійшлася для місцевої влади абсолютно безкоштовно, я хотів вирішити проблему старого обладнання; боротися з надмірною і абсолютно непривабливою рекламою і, надавши їй нову цінність, продемонструвати дієвість якісної реклами», — каже Деко, який досі керує своєю компанією разом із двома синами, Жаном-Франсуа та Жаном-Шарлем: «Нашим головним завданням була підтримка на міських вулицях чистоти та надання послуг, життєво необхідних городянам…»
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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Вітер: 2 м/с Пд
Тиск: 750 мм