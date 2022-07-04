Смерть у полі: на Дніпропетровщині мирні громадяни підірвалися на касетному снаряді, загинула людина
Неподалік міста Інгулець Дніпропетровської області під час польових робіт місцеві жителі підірвалися на забороненому в усьому світі касетному снаряді, які армія росії часто застосовує у т.ч. при обстрілах мирних міст України. Одна людина загинула, ще одну госпіталізовано з численними осколковими пораненнями.
Про це повідомила голова об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час брифінгу .
«Місцеві жителі поблизу Інгульця на польових роботах підірвалися на залишках касетних снарядів. Один загинув, ще один із численними осколковими пораненнями був доставлений до лікарні», — заявила вона.
Даний факт, на думку Наталії Гуменюк, ще раз доводить, що ворог продовжує використовувати заборонені касетні снаряди, які не розриваються одразу і є загрозою для цивільного населення.
Нагадаємо, подібні інциденти на початку літа відбувалися і на Київщині — на тих територіях, де надовго точилися інтенсивні бої за Київ.
Фото ДСНС України735
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