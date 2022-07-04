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Події

Смерть у полі: на Дніпропетровщині мирні громадяни підірвалися на касетному снаряді, загинула людина

16:51 4 липня 2022
Фрагменти касетних снарядів

Неподалік міста Інгулець Дніпропетровської області під час польових робіт місцеві жителі підірвалися на забороненому в усьому світі касетному снаряді, які армія росії часто застосовує у т.ч. при обстрілах мирних міст України. Одна людина загинула, ще одну госпіталізовано з численними осколковими пораненнями.

Про це повідомила голова об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час брифінгу .

«Місцеві жителі поблизу Інгульця на польових роботах підірвалися на залишках касетних снарядів. Один загинув, ще один із численними осколковими пораненнями був доставлений до лікарні», — заявила вона.

Даний факт, на думку Наталії Гуменюк, ще раз доводить, що ворог продовжує використовувати заборонені касетні снаряди, які не розриваються одразу і є загрозою для цивільного населення.

Нагадаємо, подібні інциденти на початку літа відбувалися і на Київщині — на тих територіях, де надовго точилися інтенсивні бої за Київ.

Фото ДСНС України

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