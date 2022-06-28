Новий салат «виручайка» з пекінської капусти від Людмили Борщ: 5 хвилин — й страва на столі (відео)
Фудблогерка Людмила Борщ завжди у тренді. Після кількох рецептів з кабачків вона запропонувала нову «модну» закуску літа — салат з пекінської капусти.
За її словами, для страви не знадобиться багато інгредієнтів. Салат готується дуже просто. При цьому він ніколи не набридне.
«Такий „салат нашвидкуруч“ виручить до приходу гостей, і навіть на святковому столі він виглядатиме доречно. Спробуйте та переконайтеся самі», — рекомендує блогерка.
Для приготування салату знадобляться:
Капуста (її м'яка частина)
Огірок 1 шт.
М'ясо 250 г
Морква по-корейськи 200 г
Рослинна олія 200 мл
Сік лимона 1 ч.л.
Цукор 1 ч.л.
Сіль 0,5 ч. л.
Яйця 1 шт.
Гірчиця 1 ч. л.
Процес виготовлення фудблогерка показала на відео.
Нагадаємо, Людмила Борщ також розповіла, чим можна замінити піцу, коли нема часу її готувати.
Фото скріншот відео64
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